«تايمز للتطوير» تتعاقد مع DMA لتصميم المرحلة الثانية لمشروع استر القاهرة الجديدة

تعاقدت شركة تايمز للتطوير العقاري مع مكتب DMA كمصمم هندسي للمرحلة الثانية من مشروع “استر” القاهرة الجديدة.

يقام المشروع على مساحة 35 فدانا وتسعى تايمز للاستفادة من خبرات مكتب دار العمارة DMA للاستشارات الهندسية لتقديم منتج عقاري مختلف.

وحدات متنوعة

وقال رامى عطالله مدير مشروعات بشركة تايمز للتطوير، إن مشروع استر يضم وحدات سكنية ووحدات إدارية وتجارية بمساحات متنوعة.

واستكمل أن شركته ضخت قرابة 350 مليون جنيه في إنشاءات المشروع، وخلال الفترة القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن الانتهاء من جزء كبير من الأعمال الخرسانية والتي تقوم بها شركة شداد للمقاولات ، وذلك في إطار الجدول الزمني المحدد.

وأكد أن الشركة لديها رؤية متكاملة تستهدف من خلالها توسيع حجم الأعمال وتعزيز تواجدها بالسوق العقاري المصري، خاصة أنها تملك مشروعات متعددة الاستخدامات بإجمالى استثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه.

تعاون مستمر فى المستقبل

وأضاف المهندس طارق قاسم العضو المنتدب لـ شركة DMA، أن شركته تعد واحدة من الشركات صاحبة الخبرات المتميزة في السوق العقاري فهي متخصصة فى قطاعات التطوير والقطاع الهندسى والمقاولات واللاند سكيب والتشطيبات والضيافة.

وعلى مدار السنوات الماضية تعاملت الشركة مع عدد من كبار المطورين، لتقديم الخدمات الاستشارية بدءا من فكرة المشروع مرورا بجميع مراحل تطوره ووضع التصميمات الملائمة، وتسعى لمواصلة التعاون مع تايمز للتطوير.

يذكر أن مشروع أستر السكني متكامل نقدم من خلاله تجربة متميزة بالقاهرة الجديدة، بنسبة بنائية تصل لحوالي 15% من المساحة الكلية بجانب وجود كلاب هاوس ومنطقة تجارية متميز.