تايمز للتطوير العقاري تستعد لطرح أحدث مشروعاتها في القاهرة الجديدة

تستعد شركة تايمز للتطوير العقاري لإطلاق أحدث مشروعاتها في منطقة المربع الذهب بالقاهرة الجديدة، ، في إطار خطتها الاستثمارية وتوسعاتها المستمرةخلال عام 2023.

ويقع المشروع على مساحة 143655 متر مربع، وقد انتهت الشركة من الترتيبات الخاصة بالمشروع والإجراءات الإدارية.

وأكدت الشركة أن المشروع الجديد يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التي تنوي الشركة إطلاقها العام المقبل في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي، حيث بدأت الشركة عمل سلسلة من التعاقدات مع المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات، وكذلك شركات إدارة وتشغيل المشروعات.



كما يضم المشروع وحدات سكنية وتجارية بمساحات متنوعة ومنطقة مطاعم، ولاند سكيب، وحمامات سباحة مصممة بفكر جديد يناسب كل الأذواق.

وتمتلك الشركة منذ بدء عملها في السوق العقاري ملاءة مالية متميزة ومحفظة أراضي جيدة تمكنها من نيل ثقة العملاء.



يذكر أن شركة تايمز للتطوير العقاري استحوذت على 3 شركات تطوير عقاري، هي «المطورون المصريون، وماس، وكونكس» بإجمالي محفظة أراضي تبلغ 258.955 ألف متر مربع.

وبهذا الاستحواذ أصبح لشركة تايمز للتطوير العقاري محفظة أراضي تشمل قطعتين في القاهرة الجديدة إحداهما بمنطقة المربع الذهبي بالتجمع الخامس، وأخرى في الساحل الشمالي، لتبدأ الشركة في تطويرهما من خلال 3 مشروعات بقيمة استثمارية تصل 12 مليار جنية مصري خلال الـ 4 سنوات القادمة.



