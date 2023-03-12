«تايمز للتطوير العقاري» تبدأ إنشاء مشروع قرب الرحاب بالقاهرة الجديدة قبل طرحه للبيع

بدأت شركة تايمز للتطوير العقاري الأعمال الإنشائية في مشروعها الثاني فى القاهرة الجديدة بجوار الرحاب.

بدأت شركات المقاولات تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع قبل الإعلان عن طرحه للبيع وهي سياسة جديدة تنتهجها تايمز للتأكيد على مدى جديتها والتزامها أمام العملاء، حيث سيتم الإعلان عن فتح باب البيع قريباً.

المشروع يقام على مساحة 26 فدانا، باستثمارات تتخطي 5 مليارات جنيه وهو ما يؤكد التزام “تايمز للتطوير العقاري” بتنفيذ المشاريع ومواصلة أعمال الإنشاءات خلال الفترة الماضية، رغم التحديات التي يمر بها القطاع العقاري، وهو ما يعزز من ثقة العملاء في مشروعات الشركة.

نموذج عصري

وتسعى شركة تايمز أن يكون مشروعها الثاني نموذجًا عصريًا للمشروعات العقارية المتميزة، خاصة أنه يمثل نقلة نوعية بصناعة العقار فى مصر من خلال ما يوفره من تصميمات جديدة وإدارة محكمة لكل مرافق المشروع.

وأشارت الشركة إلى أنها تعاقدت الشركة مع كبري شركات الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات في مصر ضمن استراتيجية الشركة للتعاقد مع شركات متميزة ذات خبرة كبيرة بقطاعات التشييد والبناء لنقدم منتج عقاري وفقًا لأعلى المعايير العالمية وبأفضل جودة.

300 مليون جنيه

وأكدت الشركة أنه سيتم ضخ مبلغ 300 مليون جنيه في العمليات الإنشائية، وتتم عمليات التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها

وتقدم الشركة نماذج مغايرة للمشروعات السكنية الموجودة حاليا تعكس بها رؤية الشركة فى تقديم منتج عقاري تتوافر بها كافة عناصر الاستدامة ويتكامل بها المكون السكنى مع المكونات التجارية والخدمية والترفيهية، مما يجعل من المشروع أيقونة حضارية، يوفر لعملائه حياة مثالية مليئة بالهدوء والراحة والأمان.

مع ضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد طبقًا للجداول الزمنية المنصوص عليها، مستعينين في ذلك بما لدي الشركة من خبرات واسعة في مجال التطوير العقاري بأنشطته المختلفة، لتوفير مشروعات عقارية متميزة ومختلفة تحصل على ثقة العميل وتلبي كافة احتياجاته من خلال ما توفره من مقومات الحياة العصرية.

وحدات متنوعة

ومن أجل تنفيذ مشروع متميز، اعتمدت فيه

ة على المدن المستدامة والسعيدة والذكية في إطار توجه الدولة نحو إقامة المجتمعات العمرانية المتكاملة ومدن الجيل الرابع الذكية، وهو ما ساهم في تحقيق الخطط التوسعية للشركة التي تسعى إليها.

وتستهدف الشركة تنفيذ وحدات متنوعة المساحات ومختلفة النماذج لتناسب جميع العملاء، يضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة ووحدات تجارية بمساحات مختلفة ومنطقة مطاعم، ولاند سكيب، وحمامات سباحة مصممة بفكر جديد معتمدين على الموقع المتميز بجوار مدينة الرحاب ليكون إضافة قوية داخل السوق العقارية المصرية.

كما تنوي تنويع أنظمة السداد وكذلك تنوع النماذج المطروحة بما يواكب التطورات الاقتصادية الحالية.

أستر المشروع الأول

وكانت شركة تايمز للتطوير العقاري قد بدأت الأعمال الإنشائية في الأيام الماضية في مشروعها الأول «

» بالمربع الذهبي بالقاهرة الجديدة ضخت 250 مليون جنيه في عملية الإنشاءات به.

كل ذلك من أجل تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية في 2023 وفق جدول زمني محدد من أجل أن تفي الشركة بوعودها مع العملاء ولتحقيق استثمارات مستهدفة أكثر من 1.5 مليار جنيه، و المشروع يقع في منطقة متميزة جدا وعلى بعد دقائق من الجامعة الأمريكية.

استحواذات سابقة

يذكر أن شركة

للتطوير العقاري قامت بالاستحواذ على 3 شركات تطوير عقاري، وهي المطورون المصريون، وماس، وكونكس وبلغت محفظة الأراضي التي تمتلكها الشركات الثلاثة حوالي 258.955 ألف متر مربع.

وبهذا الاستحواذ أصبح لشركة تايمز للتطوير العقاري محفظة أراضي متميزة في القاهرة الجديدة في منطقة المربع الذهبي بالتجمع الخامس لتبدأ الشركة في تطويرهم من خلال 3 مشروعات بقيمة استثمارية تصل لحوالي 12 مليار جنيه مصري خلال الـ4 سنوات القادمة.