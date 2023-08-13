«تايمز» توقع مع «شداد» للمقاولات لتسريع إنشاءات مشروع استر بالمربع الذهبي

أعلنت شركة تايمز للتطوير العمراني، عن توقيع عقد شراكة مع شركة شداد جروب للمقاولات وذلك لبدء الأعمال الخرسانية للمرحلة الأولى من مشروع استر، والذي تقوم تايمز بتطويره بالمربع الذهبي بمنطقة القاهرة الجديدة.

يقام المشروع علي مساحة 35 فدانا فى واحدة من أكثر المناطق الحيوية بالقاهرة الجديدة.

تسعي تايمز من خلال الشراكة مع شداد للمقاولات إلى تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع “استر” للالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه للانتهاء من أعمال المرحلة الأولي في الموعد المحدد.

خبرات ممتدة

معتمدين علي الخبرات الكبيرة التي تمتلكها شركة شداد للمقاولات ولتنفيذ المشروع بأعلى قدر من الجودة والكفاءة خاصة أن المشروع يعد من أهم مشروعات القاهرة الجديدة نظرا لموقعة الاستراتيجي .

وقد أكد مهندس رامي عطا الله مدير مشروعات شركة تايمز للتطوير، أن المشروع سكنى متكامل يقع بأكثر الأماكن تميزا بالقاهرة الجديدة على مساحة 35 فدانا بإجمالى استثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه، بعدد من الخدمات الجديدة والمتفردة في هذه المنطقة الجاذبة.

نقدم المشروع عبر رؤية واستراتيجية متكاملة نستهدف من خلالها توسيع حجم الأعمال وتعزيز تواجدها بالسوق العقاري المصري خلال الفترة القادمة لتقديم قيمة مضافة للسوق العقاري المصري ، وطرح رؤية جديدة فى التطوير العقاري تعتمد علي الاستدامة بالإضافة إلي تصميمات جديدة مختلفة تعتمد علي الرفاهية والفخامة.

قيمة مضافة للسوق

قمنا بضخ 250 مليون جنيه كمرحلة أولي في أعمال الهياكل الخرسانية لتسريع وتيرة العمل، و المشروع الجديد يأتي ضمن سلسلة من المشروعات تنوي الشركة إطلاقها العام المقبل في القاهرة الجديدة.

حيث بدأت الشركة عمل سلسلة من التعاقدات مع كبريات المكاتب الاستشارية في مصر والشرق الأوسط وذلك لتنفيذ رؤية الشركة في وضع تصميمات بأفكار مختلفة تتماشي مع ما تخطط له في لتلبية مطالب العملاء.

وأضاف أن تايمز تعد واحدة من الشركات التي تسعي دائما لتقديم منتج جيد ومتميز لكسب ثقة العميل وهو ما جعلنا نتعاقد مع شركة شداد جروب للمقاولات ذات الخبرات المتنوعة للعمل في السوق العربي.

التوافق مع المعايير

اختيار إسناد أعمال المقاولات بمشروع «استر» لشركة شداد جروب للمقاولات جاء لتوافقها مع المعايير التي تضعها شركة تايمز للتطوير في اختيار شركات المقاولات والتي أهمها الخبرة وسابقة الأعمال، وضمان التنفيذ وفقًا للمقاييس العالمية مع التزامها بجدول التنفيذ ومواعيد تسليم العملاء.

المشروع سكني بنسبة بنائية تصل لحوالي 15% من المساحة الكلية بجانب وجود كلاب هاوس ومنطقة تجارية متميزة لخدمة المشروع، ونحن ملتزمين بكل بمعايير الاستدامة والتطوير المتنامي.

طبيعة المشروع

والمشروع الجديد يضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة ووحدات إدارية وتجارية بمساحات مختلفة تناسب الجميع من حيث التصميمات والأسعار.

بجانب أننا بدأنا سلسلة من التعاقدات المتميزة مع عدد من الشركات الكبرى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، هناك العديد من الأعمال الأخرى التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها في وقتها، خاصة أن الشركة تسعي جاهدة للتوسع في مشروعاتها الفترة القادمة.

على الجانب الآخر قال باتريك شداد رئيس مجلس إدارة شركة شداد للمقاولات، إن الشركة سوف تسخر كافة مجهوداتها وكل ما نملكه من إمكانيات وخبرات من أجل تقديم منتج متميز في التوقيتات المتفق عليها.