«تايمز» تضخ 2 مليار جنيه لتسريع وتيرة إنشاء مشروع T.HUB القاهرة الجديدة

أعلنت شركة تايمز للتطوير العقاري، تعاقدها مع مكتب المهندس رائف فهمي لتنفيذ التصميمات الخاصة بمشروعها الإداري التجاري الثاني T.HUB الذي تقوم تايمز بتطويره بالقاهرة الجديدة على مساحة 10600 متر.

يأتي ذلك في إطار حرص تايمز للإعلان عن مشروعها الثاني الجديد T.HUB التجاري الإداري في التجمع الخامس.

وقال أحمد السرجاني رئيس مجلس إدارة شركة تايمز للتطوير، إن التعاقد خطوة متميزة من أجل تحقيق متطلبات العملاء في تقديم مشروعات تحقق قيمة مضافة مع الأخذ فى الاعتبار الموقع المتميز، كما سيشهد تطبيق كل عناصر الاستدامة بجانب تقديم المزيد من الخدمات.

نقطة فاصلة

ويعتبر ” T.HUB” مشروع تجاري إداري متكامل راعت الشركة ضرورة أن يكون نقطة فاصلة في عالم صناعة العقارات من حيث التصميمات الهندسية التي تتماشي مع الثورة العمرانية بشكلها الحديث.

وأوضح أن تايمز تستهدف قيمة مضافة قوية الى القطاع العقاري التجاري لما يمثله ذلك القطاع الهام فى الاقتصاد القومى، حيث يشهد القطاع العقاري فى مصر خلال الخمسة أعوام الماضية نموا متسارعا بمعدل كبير يفوق أغلب القطاعات الاقتصادية.

تفاصيل المشروع

مشروع T.HUB سيضم وحدات إدارية وتجارية بمساحات متنوعة وهو عبارة عن 6 مبان منفصلة أرضي و3 أدوار متكررة بجانب دورين تحت الأرض ويتميز بوجود مطاعم وكافيهات.

ستضخ بالمشروع استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه في العمليات الإنشائية من أجل تسريع وتيرة الإنشاءات الخاصة.

يأتي ذلك في إطار عزم الشركة علي المضي قدما في خطط طموحة للتوسع محليا وترسيخ مكانتها كواحدة من الشركات العقارية الصاعدة بقوة في السوق العقارية المصرية.