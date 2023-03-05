«تايمز» العقارية تضخ 250 مليون جنيه في إنشاءات مشروع أستر القاهرة الجديدة

تخطط شركة “تايمز” للتطوير العقاري لضخ 250 مليون جنيه في عملية الإنشاءات من أجل تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية في 2023 وفق جدول زمني محدد التزاما مع العملاء ولتحقيق استثمارات مستهدفة أكثر من 1.5 مليار جنيه.

وأكدت تايمز فى بيان صحفى أنه تم اعتماد التصميمات المبتكرة لكافة وحدات المشروع والتي تعتمد على الاستدامة في المكونات وتحقيق الرفاهية خاصة وأن المشروع يقع في منطقة متميزة جدا وعلى بعد دقائق من الجامعة الأمريكية.

وبدأت تايمز للتطوير العقاري تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية المتكاملة التي وضعتها تماشيا مع سياسة الدولة مستفيدة من الدعم المعنوي الذي تقدمة الحكومة لشركات التطوير العقاري في الأونة الأخيرة.

وتستهدف الشركة بدء توسيع حجم أعمالها خلال الفترة القادمة لتعزيز تواجدها في السوق العقارية المصرية مستفيدة من زيادة الطلب علي العقار المصري

توسعات مرتقبة فى التطوير والتسويق

كما تسعي الشركة إلي التوجه للمشاركة في المعارض الخارجية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من دعم الدولة لقضية تصدير العقار خاصة وأن المنتج العقارى الذى تقدمه الشركة قادر على المنافسة حيث تتوافر فيه كل متطلبات العملاء خاصة من الدول العربية أو الأوربية لتوافر جميع عناصر الاستدامة فيه.

مشروع «أستر» بالمربع الذهبي بالقاهرة الجديدة ، يأتي ضمن سلسلة من المشروعات تنوي الشركة إطلاقها خلال الفترة المقبلة في القاهرة الجديدة

وبدأت الشركة عمل سلسلة من التعاقدات مع كبريات المكاتب الاستشارية في مصر والشرق الأوسط لتنفيذ رؤية الشركة في وضع تصميمات بأفكار مختلفة تتماشي مع ما تخطط له في لتلبية مطالب العملاء .

موقع متميز

وأكدت شركة تايمز للتطوير العقاري أن أعمال الخرسانات التي بدأت في مشروع “استر” تسير وفق المخطط الزمني لأننا دائما ما نحترم تعاقداتنا ونبحث عن التجديد والحداثة واستخدام كل ما هو جديد لتقديم منتج جيد ومتميز.

ويمتد المشروع على مساحة 143655 م2 تقدم من خلاله الشركة تجربة متميزة بالقاهرة الجديدة، عبر تقديم مشروعات نوعية ملتزمة بكل بمعايير الاستدامة والتطوير المتنامي لمواكبة رؤية الحكومة 2030، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

و يضم مشروع ” استر” وحدات سكنية بمساحات متنوعة ووحدات تجارية بمساحات مختلفة ومنطقة مطاعم، ولاند سكيب، وحمامات سباحة مصممة بفكر جديد يناسب كل الأذواق ويواكب الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها منطقة القاهرة الجديدة، والشركة منذ بدء عملها في السوق العقارية تمتلك ملاءة مالية متميزة .

سلسلة استحواذات

يذكر أن شركة تايمز للتطوير العقاري استحوذت على 3 شركات تطوير عقاري، وهي المطورون المصريون، وماس، وكونكس وبلغت محفظة الأراضي التي تمتلكها الشركات الثلاثة حوالي 258.955 ألف متر مربع.

وبهذا الاستحواذ أصبح لشركة تايمز للتطوير العقاري محفظة أراضي متميزة في القاهرة الجديدة في منطقة المربع الذهبي بالتجمع الخامس لتبدأ الشركة في تطويرهم من خلال 3 مشروعات بقيمة استثمارية تصل لحوالي 12 مليار جنيه مصري خلال الـ 4 سنوات المقبلة.