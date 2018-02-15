تايلاند : فيتامينات الحديد وحمض الفوليك لرفع معدل الإنجاب

خالد بدر الدينوزعت وزارة الصحة التايلاندية بمناسبة عيد الحب، أقراص الحديد وحمض الفوليك في علب وردية اللون في ستة مواقع؛ لتشجيع الأزواج على الإنجاب، بعد أن هوى معدل المواليد من أكثر من 6 أطفال لكل امرأة في عام 1960 إلى 1.5 طفل فقط خلال السنوات القليلة الماضية.ذكرت وكالة رويترز أن حكومة تاي

خالد بدر الدين





وزعت وزارة الصحة التايلاندية بمناسبة عيد الحب، أقراص الحديد وحمض الفوليك في علب وردية اللون في ستة مواقع؛ لتشجيع الأزواج على الإنجاب، بعد أن هوى معدل المواليد من أكثر من 6 أطفال لكل امرأة في عام 1960 إلى 1.5 طفل فقط خلال السنوات القليلة الماضية.

ذكرت وكالة رويترز أن حكومة تايلاند تلجأ حاليًّا إلى المِنح النقدية والحوافز الضريبية لزيادة معدل المواليد مع تقديم أقراص فيتامينات ونشرة مع الأقراص تشرح كيفية الاهتمام بالصحة العامة من أجل الإنجاب.

وتشهد تايلاند مثل غيرها من دول آسيا زيادة أعداد كبار السن من سكانها، وانخفض معدل المواليد الجدد بحدة من أكثر من 6 أطفال لكل امرأة في عام 1960 إلى 1.5 حاليًّا وفقًا لبيانات البنك الدولي التى جاء فيها أن تايلاند والصين لديهما أعلى نسبة من كبار السن في الدول النامية بشرق آسيا.

وكان بحث أمور العلاقات والجنس من المحرَّمات في السابق، لكن السلوكيات تغيرت ويجري بحث هذه القضايا الآن علنًا، ومع ذلك يقول خبراء الصحة إنه يتعين على تايلاند اتخاذ خطوات أكثر لتعزيز الصحة الإنجابية من أجل زيادة معدلات المواليد.

وبلغ عدد السكان في تايلاند ذروته وسيبدأ التناقص بحلول عام 2030، مما يشير إلى مشكلات اقتصادية محتملة مثل نقص العمالة وتقلص قاعدة دافعي الضرائب، مع تراجع عدد السكان في الشريحة العمرية القادرة على العمل.

وطرحت الحكومات المتعاقبة خططًا مختلفة لتشجيع الإنجاب، لكنها لم تحقق نجاحًا يُذكر كما حدث في سنغافورة المجاورة التي تشهد واحدًا من أدنى معدلات المواليد في العالم.

وطُرحت تفسيرات مختلفة لتراجع معدل المواليد في تايلاند، منها ارتفاع تكاليف المعيشة والتزامات العمل وابتعاد السكان عن حياة الريف التي كانت تتطلب أسرًا كثيرة العدد للعمل فى الحقول وانتقالهم للعيش في المراكز الحضرية.