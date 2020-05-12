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تايلاند تفرض ضريبة «كورونا» على السياح الأجانب

بعد انتهاء وباء فيروس كورونا
المال - خاص 1:01 ص, الأربعاء, 13 مايو 20 1:01 ص, الأربعاء, 13 مايو 20

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تعتزم تايلاند بعد انتهاء وباء فيروس كورونا فرض ضريبة جديدة على السياح الأجانب القادمين إلى البلاد لتعيد إلى ذاكرتهم الحجر الصحي، وذلك تحت مسمى “ضريبة الكوفيد (المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد)”.

وقد يبلغ حجم الضريبة 300 بات تايلاندي، ما يعادل زهاء 10 دولارات، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

ويفترض أن تدخل الضريبة الجديدة سعر التأمين الطبي لتعويض نفقات الحكومة في حال اندلاع وباء جديد. كما ستوجه تلك الأموال لدعم قطاع السياحة في البلاد.

وستفرض الضريبة على كل سائح أجنبي قادم إلى تايلاند برا وبحرا وجوا. إلا أن وزارة السياحة لم تقرر بعد قيمة الضريبة. واقترح بعض المسؤولين بأن تنخفض قيمتها إلى 100 بات تايلاندي ( 3 دولارات تقريبا).

مع ذلك فإن التوقعات الأخيرة تفيد بأن عدد السياح الذين سيزورون البلاد العام الجاري ستنخفض بنسبة 65% لانتشار وباء فيروس كورونا في العالم.

وتأمل إدارة السياحة التايلاندية أن يزور البلاد العام الجاري نحو 16 مليون سائح ،مع العلم أن الربع الرابع لعام 2019 فقط شهد 12 مليون زيارة سياحية.

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بقلم المال - خاص

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