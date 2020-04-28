«تايكون للسمسرة» تؤسس فرعاً جديدا بالإسكندرية

قال عمرو عبده، المدير التنفيذى لشركة «تايكون» لتداول الأوراق المالية، إنها حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين فرع جديد فى منطقة زيزينيا بمحافظة الإسكندرية.

وأشار- فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إلى أنه من المقرر افتتاحه رسميًا منتصف شهر رمضان الحالى لتمتلك الشركة بذلك فرعين، موضحًا أن اتجاهها إلى الإسكندرية يأتى وفقا للخطة الموضوعة ودراسة احتياجات العملاء وبعد وصول عدد عملاء الشركة من الإسكندرية إلى ثلث العملاء الإجمالى تقريباً.

وأضاف أنه مع تأثر الحركة بسبب إجراءات الحظر لمواجهة كورونا عجل مجلس إدارة الشركة فى افتتاح فرع الإسكندرية خاصة مع تردد عدد كبير من عملاء الإسكندرية إلى مقر القاهرة.

ولفت إلى أن الفرع الجديد سيتضمن أحدث نظم التداول فى البورصة مع تقديم عمولة «صفرية» وشاشات أسعار مجانا خلال أول شهر لأول 100 عميل يتعاقد من خلال الفرع.

فى سياق متصل، قال «عبده» إن شركته تدرس افتتاح فرع فى الوجه القبلي، حال وصول عدد العملاء إلى حد معين، من أجل التقرب إلى أهالى الصعيد وخدمة هذه المناطق المهمة.

ولفت إلى أن «تايكون» بصدد عقد ورشة تدريب للعملاء الجدد فى البورصة بمقر القاهرة على أن يلحقها ورشة فى المقر الجديد فى الإسكندرية بغرض زيادة وعى عملاء البورصة ومساعدة إدارة البورصة فى الترويج وزيادة عدد المستثمرين.

وأوضح أن «تايكون» غيرت شكل التحليل الفنى وأضافت أسهما جديدة إلى باقة الأسهم التى تغطيها، وبالمثل فيما يتعلق بالتحليل المالى مع إعداد تقارير يومية مكتوبة ومسموعة ومرئية للعملاء.

واحتلت «تايكون» المركز 22 فى قائمة ترتيب شركات السمسرة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2020 بقيمة تعاملات قدرها 828.56 مليون جنيه عبر بيع وشراء 402.52 مليون ورقة مالية منفذة على 41.5 ألف عملية.

يذكر أن «تايكون» انتهت من تأسيس «تايكون» القابضة التى تقع تحت مظلتها السمسرة وإدارة المحافظ والاستشارات المالية، ومن المقرر طرح حصة من أسهمها فى البورصة مستقبلاً.