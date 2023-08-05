خبير أسواق مال يضع مستهدفات حزمة أسهم بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي (جراف)

وضع خبير أسواق مال مستهدفات حزمة أسهم بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي. قالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن هناك مستهدفات لمجموعة أسهم شملت النساجون عند مستوى 15.90 جنيه، مقارنة بـ14.90 جنيه، والإسكندرية لتداول الحاويات عند 25 جنيها، مقارنة بـ 24.92 جنيه نهاية الأسبوع الماضي.

ومصر الجديدة عند 11.40 جنيه، مقارنة بـ 10.890 جنيه الأسبوع الماضي، وسيدي كرير عند 23.80 جنيه، نظير 22.87 جنيه نهاية الأسبوع الماضي، ومجموعة إي أف جي هيرميس عند 17.80 جنيه، مقارنة بـ 15.90 جنيه الأسبوع الماضي.

كانت البورصة المصرية قد أنهت الأسبوع الماضي بتحركات عرضية على صعيد المؤشرات، ورأس المال السوقي، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيس “egx30” بنسبة 0.65%، مغلقًا عند مستوى 17451 نقطة، ومؤشر “egx70 ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، مغلقًا عند 3525 نقطة، ومؤشر “EGX100 EWI” بنسبة 0.5%، مغلقًا عند 5196 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب محدودة بنسبة 5 مليارات جنيه، مغلقا عند مستوى 1.184 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.179 تريليون جنيه الأسبوع السابق، وسجلت التداولات 13 مليار جنيه، بكمية تداول 4511 مليار ورقة مالية، عبر 357 ألف عملية. واستحوذت الأسهم على 90.32% من التعاملات داخل المقصورة، فيما كان نصيب السندات 9.68% فقط.

واقتنص المستثمرون المحليون النسبة الكبرى من التعاملات بواقع 87.5% بصافي مشتريات 60.9 مليون جنيه، كما سجلت الأجانب مشتريات 122.7 مليون جنيه، بنسبة 6.1% من التداولات،

وفي المقابل اتجه العرب للبيع بصافي 61.8 مليون جنيه بنسبة 6.4% من التعاملات.