«تايكون» تقتنص صدارة السمسرة بتعاملات بورصة النيل منذ بداية العام

اقتنصت شركة تايكون لتداول الأوراق المالية صدارة شركات السمسرة على صعيد تعاملات بورصة النيل، في الفترة منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس الماضي. ووفقًا للبيانات فقد حققت الشركة حصة سوقية بنحو 7.4%، وقيمة تداولات 164 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 9.9 ألف عملية على 212 مليون ورقة مالية.

تجدر الإشارة إلى أن تداولات بورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة سجلت 256.4، خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي فقط، لتُحافظ على القيمة نفسها تقريبًا المحقَّقة خلال تعاملات شهر يوليو السابق له.

وقد أظهرت البيانات هيمنة سهم “المصرية لنظم التعليم الحديثة” على النسبة الكبرى من قيمة التداولات الإجمالية بواقع 29%، وبقيمة تداول 73.7 مليون جنيه.

كانت مؤشرات السوق الرئيسية قد حققت ارتفاعات جماعية، خلال شهر أغسطس المنقضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” بنسبة 3.74% ليصل إلى مستوى 11143 نقطة، ومؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.51% إلى 2943 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 5.47% إلى 3946 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 4.47%، ما يعادل 31 مليار جنيه ليغلق عند 733 نقطة.