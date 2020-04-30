«تايكون» تحدد 15.06 جنيه قيمة عادلة لسهم السويدي اليكتريك

يتداول سهم الشركة على شاشات البورصة حالياً بالقرب من مستوى 9.8 جنيه.

حددت وحدة أبحاث شركة “تايكون” لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم شركة السويدي إليكتريك عند مستوى 15.06جنيه، مع توصية بالشراء.

وقال محمود أمين، رئيس وحدة البحوث المالية، بشركة “تايكون” لتداول الأوراق إن القيمة العادلة المحددة تمت بطريقة التدفقات النقدية المخصومة وتمثل عائد يصل إلى 67.9% على سعر السوق.

يذكر أن سهم السويدي اليكتريك يتداول على شاشات البورصة حالياً بالقرب من مستوى 9.8 جنيه.

وأوضح “أمين” في تعليق على نتائج أعمال الشركة لعام 2019 أن السويدي قد سجلت زيادة قدرها 9.7% في الإيرادات لتبلغ 46.6 مليار جنيه نتيجة الاهتمام بقطاع المشروعات ونمو إيراداته بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أن الشركة سجلت هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك بنسة 12.2% بزيادة بمقدار 37 نقطه أساس، ويرجع ذلك النمو ملحوظ فى إيرادات قطاع المشروعات والتطوير وقطاع المحولات.

وأشار رئيس قسم البحوث، إلى أن هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب سجل 10.5% بارتفاع قدره 20 نقطة أساس، ويعود ذلك إلى النمو ملحوظ فى إيرادات قطاع المشروعات والتطوير وقطاع المحولات.

فيما سجل هامش صافى الأرباح 8.6% فى السنة المالية 2019 مسجّلة انخفاض بمقدار 312 نقطة أساس على أساس سنوى، ويرجع ذلك الزيادة صافى تكلفة التمويل.

ولفت إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بقيمة 4.02 مليار جنيه خلال العام الماضي منخفضاً بمقدار 19.4% نتيجة زيادة تكلفة التمويل بمعدل 32.6% وانخفاض إيرادات التمويل 36.3%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الربع الرابع من 2019 قال إن الشركة سجلت إيرادات بقيمة 12.08 مليار جنيه بانخفاض بنسبة 7% على أساس ربع سنوى نتيجة تراجع مبيعات قطاع الكابلات الكهربائية بمعدل 2.8% وقطاع المنتجات الكهربائية بمعدل 4.8% وقطاع المشروعات بمعدل 10.7%.

وقال رئيس قسم البحوث في “تايكون” إن الشركة سجلت انخفاضا بنسبة 0.8% على أساس سنوى، بسبب تراجع مبيعات قطاع الكابلات الكهربائية.

وسجل هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك 19% فى الربع الرابع للسنة المالية 2019 مسجل زيادة بمقدار 571 نقطه اساس على اساس ربع سنوى نتيجة النمو الملحوظ فى إيرادات قطاع المشروعات والتطوير وقطاع المحولات.

وقد سجلت زيادة بمقدار 757 نقطة أساس على أساس سنوى، ويرجع ذلك النمو ملحوظ فى إيرادات قطاع المشروعات والتطوير وقطاع المحولات.

وسجل هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 16.9% فى الربع الرابع بزيادة بمقدار 489 نقطة أساس على أساس ربع سنوى نتيجة نمو ملحوظ فى إيرادات قطاع المشروعات والتطوير وقطاع المحولات.

وقد سجلت السويدي زيادة بمقدار 685 نقطة أساس على أساس سنوى، ويرجع ذلك النمو ملحوظ فى إيرادات قطاع المشروعات والتطوير وقطاع المحولات.

وبلغ هامش صافى الأرباح موجب 10.8% فى الربع الرابع للسنة المالية 2019, مسجل انخفاض بمقدار 171 نقطه أساس على أساس ربع سنوى، يرجع ذلك إلى زيادة صافى تكلفة التمويل.

ولفت “أمين” إلى ان الشركة قد سجلت انخفاض بمقدار 143 نقطة أساس على أساس سنوى نتيجة زيادة صافى تكلفة التمويل.

وحققت الشركة صافي ربح قدره 1.3 مليار جنيه فى الربع الرابع للسنة المالية 2019 بزيادة 57.3% على أساس ربع سنوي.