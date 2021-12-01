تايكون تتصدر شركات السمسرة في تعاملات بورصة النيل خلال نوفمبر الماضي (جراف)

تصدرت شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة بتداولات بورصة وصفقاتها النيل نوفمبر الماضي، بحصة سوقية 11.4%، وقيم تعاملات 26.9 مليون جنيه.
بتداولات 26.9 مليون جنيه
وجاءت أونست لتداول الأوراق المالية في المركز الثاني بحصة سوقية 6.9%، بقيم تعاملات 16.3 مليون جنيه، وثالثا جاءت مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 5.5%، بقيم تعاملات 13.1 مليون جنيه.
ورابعا في تعاملات بورصة النيل شاملة الصفقات جاءت سيجما لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 5.2%، وقيم تعاملات 12.2 مليون جنيه، وخامسا جاءت عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بحصة سوقية 4.3%، وقيم تداولات 10.2 مليون جنيه.