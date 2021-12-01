بورصة وشركات

تايكون تتصدر شركات السمسرة في تعاملات بورصة النيل خلال نوفمبر الماضي (جراف)

بحصة سوقية 11.4%،
منى عبدالباري 5:26 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 5:26 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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تصدرت شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة بتداولات بورصة وصفقاتها النيل نوفمبر الماضي، بحصة سوقية 11.4%، وقيم تعاملات 26.9 مليون جنيه.

بتداولات 26.9 مليون جنيه

وجاءت أونست لتداول الأوراق المالية في المركز الثاني بحصة سوقية 6.9%، بقيم تعاملات 16.3 مليون جنيه، وثالثا جاءت مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 5.5%، بقيم تعاملات 13.1 مليون جنيه.

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ورابعا في تعاملات بورصة النيل شاملة الصفقات جاءت سيجما لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 5.2%، وقيم تعاملات 12.2 مليون جنيه، وخامسا جاءت عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بحصة سوقية 4.3%، وقيم تداولات 10.2 مليون جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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