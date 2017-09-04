تايكون تتصدر سوق الأوامر بالقفز 19 مركزًا

المال - خاص قفزت شركة "تايكون" للوساطة فى الأوراق المالية وإمساك السجلات، 19 مركزاً دفعة واحدة في ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر أغسطس الماضي، فيما يخص تعاملات سوق الأوامر بالبورصة، متصدرة بذلك المشهد. وبهذا الترتيب، أقصت "تايكون" شركة التوفيق لتداول الأوراق المالية التي كانت تتصدر المشهد خلا

المال – خاص

قفزت شركة “تايكون” للوساطة فى الأوراق المالية وإمساك السجلات، 19 مركزاً دفعة واحدة في ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر أغسطس الماضي، فيما يخص تعاملات سوق الأوامر بالبورصة، متصدرة بذلك المشهد.

وبهذا الترتيب، أقصت “تايكون” شركة التوفيق لتداول الأوراق المالية التي كانت تتصدر المشهد خلال يوليو الماضي، فيما بلغت تنفيذات “تايكون”، هذا الشهر، 4.6 مليون جنيه بحصة سوقية 15.1%، عبر بيع وشراء 526.7 ألف ورقة مالية، من خلال 100 عملية.

واحتلت المراكز من الثاني إلى العاشر على التوالي كل من “هيرميس ومباشر وبايونيرز وعربية أون لاين وسيجما والعربية وبريميير والعمالية وحلوان لتداول الأوراق المالية”.