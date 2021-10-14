«تاير جلوب» تطرح حصة فى بورصة النيل برعاية «بيتا كابيتال»

تعتزم شركة «تاير جلوب» – TYRE GLOPE- طرح حصة من أسهمها فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) خلال الأيام المقبلة.

وكشف د. محمد إسماعيل، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بيتا كابيتال للاستشارات المالية، أنها سترعى عملية قيد وطرح شركة «تاير جلوب» فى البورصة، كأول عملية لها بعدما انضمت لسجل الرعاة فى البورصة فى شهر يونيو الماضى.

كانت «المال» كشفت عن حصول «بيتا كابيتال» على رخصة الاستشارات المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية فى أكتوبر الماضى.

وأضاف «إسماعيل» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن “تاير جلوب” تتخصص فى خدمات السيارات وتمتلك قصة نجاح جيدة ستعزز من فرص نموها مستقبلًا، مشيرًا إلى أن الشركة تتواجد فى عدة محطات وقود لتقديم خدماتها للجمهور.

وأوضح أن «بيتا كابيتال» تعمل خلال الفترة الراهنة على تجهيز وتأهيل “تاير جلوب” للطرح، واستكمال الإجراءات وملف القيد مع إدارة البورصة لتحديد موعد الطرح والحصة المطروحة.

وقال إن «بيتا كابيتال» تخطط للتحول إلى بنك استثمار متكامل خلال 5 سنوات، إذ تستهدف إضافة كافة الخدمات التى تحتاجها شركات سوق المشروعات الصغيرة.

وقامت إدارة البورصة بتصنيف للشركات المقيدة فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الأداء التشغيلى والمالى، لتحديد المؤهل منها للانضمام للقائمة الجديدة، أو قائمة الشركات المميزة التى سيتم العمل على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لها، والتى تساعدها على النمو مستقبلًا فى تحقيق مستهدفاتها.

وألزمت البورصة الشركات المقيدة فى بورصة النيل بالتعاقد مع الرعاة المعتمدين، لتنفيذ خطة إعادة هيكلة تلك الشركات، على أن يتم تمويل تلك الخطة عبر البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار بنسبة تصل لـ %70.

وكشفت «المال» مطلع سبتمبر الماضى، أن هناك 13 شركة من بين المقيدة تعاقدت بالفعل مع «البنك الأوروبي» للحصول على تمويلات خطة إعادة الهيكلة بجانب قيام عدد آخر بتنفيذ عملية إعادة الهيكلة بتمويل ذاتى.