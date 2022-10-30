«تاون جاس» تستقبل وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

استقبل المهندس محمد فتحى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة تاون جاس وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمقر الشركة حيث تم عقد لقاء مع المهندس كرم خليفة مدير إدارة المتابعة للجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وبحضور محمد ثروت مسئول بوابة الشكاوى بوزارة البترول و الثروة المعدنية.

استعرضت الشركة خلال اللقاء كافة الاجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن ،وتوفير كافة الامكانيات التى تساعد على التعامل مع شكاوى عملاء الغاز الطبيعى فى اسرع وقت ممكن من خلال الاطقم المدربة على ذلك.

كما تم عمل زيارة ميدانية لمنظومة خدمة العملاء الرقمية الجديدة DCS ، وخدمة العملاء المتنقلة ودراسة ربطها بمنظومة الشكاوى التى تساهم بشكل كبير فى تسهيل وسرعة اجراءات خدمة العملاء .

وفى نهاية اللقاء اثنى الوفد على الاداء المتميز لشركة تاون جاس فى تلقى الاستفسارات والشكاوى ورصدها حيث بلغ معدل الاستجابة بنسبة انجاز ١٠٠٪؜ من الشكاوى.