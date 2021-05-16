«تانجو» يوميا على MBC مصر2 بدءا من غد الاثنين.. مفاجآت وأحداث شيقة

بطولة باسل خياط، باسم مغنية، دانا مارديني، دانييلا رحمة، يوسف حدّاد، طلال الجردي، سميرة بارودي، فرح بيطار

يعرض يومياً على قناة MBCمصر2 ، بدءا من غد الاثنين في الثامنة مساءً، مسلسل (تانجو).

وتدور قصة المسلسل حول شخصية عامر الذي يؤدي دوره باسل خياط، وهو رجل أعمال في مجال العقارات متزوج من لينا، التي تلعب دورها دانا مارديني وهي ربة منزل وأم لطفل، وتجمع هذه الأسرة علاقة صداقة وعمل مع الثنائي سامي باسم مغنية وهو مهندس عمارة، ومتزوج من فرح دانييلا رحمة التي تعمل مدربة رقص، المسلسل كتابة إياد أبو الشامات وإخراج رامي حنا.

ويكشف حادث السير الذي يتعرض له عامر وفرح، عن علاقة حب تربط بينهما، وأنهما كانا يستعدان للهروب والسفر معاً، وهي المفاجأة التي تفجر أحداثاً مشوقة في الحلقة الأولى للمسلسل وسيتبعها الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

تجمع حلقات الدراما (تانجو) نخبة من نجوم الدراما العربية منهم باسل خياط، باسم مغنية، دانا مارديني، دانييلا رحمة، يوسف حداد، طلال الجردي، سميرة بارودي، فرح بيطارواخرين .