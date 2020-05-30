«تانا أفريكا كابيتال» تستحوذ على حصة أقلية بمجموعة مستشفى العصافرة

استحوذت مجموعة تانا أفريكا كابيتال “تانا” من خلال صندوقها للاستثمار تانا أفريكا 2- على حصة أقلية بشركة الإسكندرية للاستثمارات الطبية التي تمتلك مجموعة مستشفيات مبرة العصافرة.

وتأسست مجموعة مبرة العصافرة في عام 1982، وسعت لتقديم مستوى مرتفع من الرعاية الصحية بأسعار متوسطة ضمنت لها مكانة متميزة في مجال الرعاية الصحية، وتمتلك المجموعة حاليًا مستشفيين وسلسلة معامل في اإلسكندرية.

ومن المخطط افتتاح مستشفى ثالث جديد في وسط الإسكندرية في النصف الثاني من العام 2020، ما سيزيد الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 400 سرير.

وأشارت تانا كابيتال في بيان حصري مٌرسل لـ”المال” إلى أنها تسعى لشراكة متينة مع شركة الإسكندرية للاستثمارات الطبية ذات الخبرة الكبيرة في المجال الصحي، إذ تهدف للتحول إلى كيان رائد بمجال الرعاية الصحية في مصر.

وقال بيتر سيليرز، رئيس شركة تانا أفريكا كابيتال، إن مجموعة مبرة العصافرة نجحت في تأسيس اسم تجاري وسمعة رائدة مدار الـ35 عامًا الماضية منذ تأسيسها، مشيدًا بفريق المجموعة الذي أسهم في بناء نموذج مستقر ذي قابلية للنمو.

وأضاف أن هناك فرصا للنمو والتوسع بمجال الرعاية الصحية في مناطق الإسكندرية والدلتا وكل مستوى الجمهورية، مؤكدًا ثقته في قدرة المجموعة لتحقيق طفرة هائلة في السنوات القادمة.

وقال الدكتور عمرو مرسي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للاستثمارات الطبية، إن الشراكة مع تانا أفريكا كابيتال، ستحقق طفرة كبيرة للمجموعة خلال الفترة المقبلة، مع تعظيم فرص التوسع مع الحفاظ على مستوى جودة الخدمات المقدمة لكل فئات الشعب المصري.

وأضاف أنه يأمل في تنفيذ شراكات أخرى مع تانا أفريكا كابيتال، من خلال شركة الإسكندرية للاستثمارات الطبية، مبديًا سعادته بإيجاد شريك حريص على الاستثمار في استراتيجية الشركة وفريق العمل بها.

وتولت مجموعة مالتيبلز وشركة زيلا كابيتال مهمة المستشار المالي لشركة الإسكندرية، فيما كانت شركة تي ام اس المستشار القانوني للشركة، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهمة المستشار القانوني لمجموعة تانا أفريكا كابيتال.