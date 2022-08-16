تامر عبد المنعم يتعاون مع محمد رمضان في مسلسله «العمدة»

كشف الفنان تامر عبد المنعم عن عودته للدراما التليفزيونية بعد سنوات من الغياب في مسلسل ” العمدة” مع النجم محمد رمضان.

وقام تامر عبد المنعم بنشر صورة له مع رمضان عبر انستجرام معلقا: “رمضان 2023 مع نمبر وان النجم محمد رمضان”. .

يذكر أن تامر عبد المنعم قام بمهاجمة محمد رمضان سابقا بسبب خلعه لملابسه في حفلاته الغنائية باستمرار ، وبرغم ذلك جمعت بينهم صداقة قوية منذ فترة طويلة .

يذكر أن محمد رمضان قدم في موسم شهر رمضان الماضي مسلسل ” المشوار” وتعاون فيه لأول مرة مع المخرج القدير محمد ياسين ، وشاركته بطولته النجمة دينا الشربيني لأول مرة أيضا .