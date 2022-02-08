تامر عاشور يتفوق على أغاني المهرجانات بـ«ألبومه الجديد»

استطاع المطرب تامر عاشور، بأغنيات ألبومه الجديد “تيجي نتراهن” الذي قام بطرحه مؤخرا للجمهور وافتتح به ألبومات 2022 التفوق على أغاني المهرجانات التي تسيطر دائما على نسب الاستماع والمشاهدة على مختلف المنصات الغنائية مثل يوتيوب وساوند كلاود وغيرها .

حققت أغنيات ألبوم تامر عاشور الجديد نسبة استماع أكبر من أغاني المهرجانات خاصة أغنيات “الفترة” و”خليني في حضنك”، و”تيجي نتراهن” وضم الألبوم الجديد أغنيات متنوعة منها “تيجي نتراهن” و”تملي” وغيرها .

حلمي بكر: أغاني المهرجانات تحقق تريندا وقتيا فقط لكن لن تعيش في ذاكرة المستمع لسنوات

يرى الملحن حلمي بكر أن تامر عاشور كملحن فهو جيد للغاية، وكمطرب يعتبر من أفضل الموجودين في السوق الغنائية على الأقل أفضل من فناني المهرجانات.

وأشار إلى أن أغاني المهرجانات تحقق تريندا وقتيا فقط، لكن لن تعيش في ذاكرة المستمع لسنوات طويلة أبدا.

وتابع بكر لـ”المال” أن هذه الموجة للأسف الجمهور من قام بترويجها وإنجاحها في السوق وجعلها مسيطرة بدرجة كبيرة، لكن تامر عاشور وأغنيات أي مطرب جيد تستطيع المنافسة بقوة ضد هذه الموجة السيئة.

صلاح عطية: تامر متواصل مع جمهوره منذ سنوات ويقدم ألبومات غنائية ناجحة

ويرى الشاعر الغنائي صلاح عطية أن تامر عاشور مطرب مميز ويجتهد في عمله الفني كثيرا ، لذلك استطاع بـ3 أغنيات من ألبومه الجديد “تيجي نتراهن” التفوق على أغنيات المهرجانات اليومين الماضيين.

وتابع أن تامر متواصل مع جمهوره منذ سنوات ويقدم ألبومات غنائية ناجحة على مدى هذه السنوات، لافتا إلى أنه يملك موهبة مميزة وصوتا جيدا.

وأشار إلى أن أغاني المهرجانات يمكن أن نقف أمامها بتقديم فن جيد وليس بمحاربتها أو منعها مثلما حدث الفترة الماضية.

وأكد عطية أن ماحدث مع تامر عاشور في ألبومه الجديد “تيجي نتراهن” لم يستطع فعله نجوما كبار سبقوه في عالم الأغنية.