تامر عاشور يتعاون مع عمرو الشاذلي في ألبومه القادم

انتهى المطرب تامر عاشور من تسجيل أغنية جديدة في ألبومه الغنائي القادم ، ويتعاون فيها مع الملحن عمرو الشاذلي والتي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة . وعن الأغنية قال الملحن عمرو الشاذلي - في تصريحات لـ "المال " - إنها…

انتهى المطرب تامر عاشور من تسجيل أغنية جديدة في ألبومه الغنائي القادم ، ويتعاون فيها مع الملحن عمرو الشاذلي والتي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة .

وعن الأغنية قال الملحن عمرو الشاذلي – في تصريحات لـ “المال ” – إنها تحمل طابعا رومانسيا دراميا مختلفا ، وهى من كلمات الشاعر الغنائي حسام سعيد .

وأضاف أن الأغنية لن تكون الأخيرة في تعاونه مع تامر عاشور ، لافتا إلى أن كواليس تسجيل الأغنية كانت رائعة وستحمل مفاجأة للجمهور الفترة المقبلة وتتميز بستايل مختلف عن أغنيات تامر عاشور السابقة .

يذكر ان تامر عاشور طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان” معليش أصلي مدلعها ” ، وحققت نسبة مشاهدة جيدة على مواقع التواصل الاجتماعي .