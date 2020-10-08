ثقافة وفنون

تامر عاشور يتعاون مع عمرو الشاذلي في ألبومه القادم

انتهى المطرب تامر عاشور من تسجيل أغنية جديدة في ألبومه الغنائي القادم ، ويتعاون فيها مع الملحن عمرو الشاذلي والتي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة . وعن الأغنية قال الملحن عمرو الشاذلي - في تصريحات لـ "المال " - إنها…

أحمد حمدي 1:21 م, الخميس, 8 أكتوبر 20 1:21 م, الخميس, 8 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

انتهى المطرب تامر عاشور من تسجيل أغنية جديدة في ألبومه الغنائي القادم ، ويتعاون فيها مع الملحن عمرو الشاذلي والتي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة .

وعن الأغنية قال الملحن عمرو الشاذلي – في تصريحات لـ “المال ” – إنها تحمل طابعا رومانسيا دراميا مختلفا ، وهى من كلمات الشاعر الغنائي حسام سعيد .

اقرأ أيضا  بعد توقفها بسبب كورونا.. «الترفيه السعودية» تعلن عودة حفلاتها بوجود مطربين مصريين

وأضاف أن الأغنية لن تكون الأخيرة في تعاونه مع تامر عاشور ، لافتا إلى أن كواليس تسجيل الأغنية كانت رائعة وستحمل مفاجأة للجمهور الفترة المقبلة وتتميز بستايل مختلف عن أغنيات تامر عاشور السابقة .

يذكر ان تامر عاشور طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان” معليش أصلي مدلعها ” ، وحققت نسبة مشاهدة جيدة على مواقع التواصل الاجتماعي .

اقرأ أيضا  تأجيل طرح فيلم جيمس بوند الجديدNo» Time to Die» إلى أبريل 2021
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

تامر عاشور يتعاون مع المالكي في أغنية جديدة

أحمد حمدي 5:33 م, الجمعة, 13 مارس 20

تامر عاشور يعود للحفلات الغنائية بالمسرح الروماني

أحمد حمدي 9:32 ص, الأثنين, 8 يوليو 19

بعد طرحها بيومين.. “أيام” لتامر عاشور تتخطى المليون مشاهدة

أحمد حمدي 9:08 م, الأربعاء, 6 مارس 19

تامر عاشور يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد “أيام”

أحمد حمدي 3:11 ص, الثلاثاء, 5 مارس 19