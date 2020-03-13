تامر عاشور يتعاون مع المالكي في أغنية جديدة

والأغنية تتميز بطابع درامي قدمه عاشور سابقًا في أغنيات عديدة، منها "كل يوم"، وغيرها.

علمت المال أن المطرب تامر عاشور انتهى من تسجيل أغنية جديدة يتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أحمد المالكي، والملحّن محمدي، والتوزيع الموسيقي لأحمد أمين.

والأغنية تتميز بطابع درامي قدمه عاشور سابقًا في أغنيات عديدة، منها “كل يوم”، وغيرها.

وسيقوم تامر عاشور بتسجيل أكثر من أغنية في الفترة الحالية ليطرحها للجمهور، ليعود بهما للساحة الفنية بقوة بعد آخِر ألبوم قدّمه، العام الماضي “أيام”، والذي حقق نجاحًا جيدًا.

من ناحية أخرى سيحيي تامر حفلات غنائية بعد عودة الأوضاع في البلاد، في العديد من نوادي القاهرة، حيث ركز مؤخرًا على الحفلات بالمملكة السعودية بمدينة جدة والرياض، وحققت إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.