تامر حسني يوجه رسالة للجمهور بعد تحقيقه رقما قياسيا لفيلمه بحبك

حرص النجم تامر حسني على توجيه رسالة للجمهور عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” بعد تحقيق فيلمه الأخير “بحبك” رقما قياسيا حسبما أعلنت شركة أورينت الدولية الساعات الأخيرة أنه حضر الفيلم 2 مليون و600 ألف شخص خلال شهر ونصف من طرحه.

وقال تامر : “الحمدلله من جد وجد وربنا بيكرم على قد التعب الحمدلله عشان نجحت وحققت الإنجازين دول وأثبت أني كنت شايف صح وصاحب رؤية وشخصية فنية مستقلة مبتمشيش غير ورا قناعتها، اللي بتتبني بعد دراسة كبيرة للأشياء حبيت أقول للشباب مفيش مستحيل”.

وأضاف ” شكرًا سينرچي وسكاي ليميت وفيلم سكوير وبرودكشن وأورينت الدولية، أنكم صدقتوني لما قولتلكم إن شاء الله هنعمل إنجاز تاريخي بفيلم رومانسي في عصر العنف والقتل وهنرجع نحب ونرجع المشاعر تاني، أهو الإنجاز بقى إنجازين، رقم عمري ما طلبته من ربنا لإنه عمره ما يجي في خيالي كنت أطمح في ربعه وعدد زوار الفيلم ربنا كرمنا.

وفخور كل الفخر بأن أعلى رقمين في تاريخ السينما على مر العصور تم تحقيقهم بفيلم من تأليفي وموسيقتي التصويرية وإخراجي الحمدلله، ومليون مبروك لجميع أبطال وصناع الفيلم وكل الشكر الجمهور المصري والعربي والعالمي اللي شرفنا وتسبب في هذا الحدث العظيم في حياتي”.