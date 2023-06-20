تامر حسني يهنئ ابنته بفوزها بالمركز الأول في «الجمباز»

قام النجم تامر حسني بتهنئة ابنته ” تاليا” بفوزها بالمركز الأول ضمن منافسات رياضة الجمباز عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” من خلال ستوري قام بنشره .

وكتب تامر حسني معلقا” “مبروك يا حبيبتى مبروك عليكى المركز الأول يا بطلة مصر، فخور بيكي من كل قلبى”.

أضاف تامر حسني: “شكرا عشان بتسمعى كلامى وكلام ماما وبتحافظى على تمريناتك، وشوفتى بقى لما اجتهدتى وتعبتى في التمارين إزاى ربنا وفقك وحققتى المركز الأول، ربنا يحميكي ويحمى اخواتك ويحمى كل ولادنا وكل الناس”.

كما قام بنشر صور لابنته تاليا وهي تتسلم ميدالية المركز الأول في اللعبة عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” .

من ناحية أخرى يشارك تامر في موسم عيد الأضحى بفيلمه” تاج” اخراج سارة وفيق وانتاج حسام حسني وسنيرجي ، ويشارك في بطولته النجمة دينا الشربيني .