تامر حسني ينتهي من تسجيل أغنية «أنت لوحدك» من ألبومه المقبل

علمت “المال” أن المطرب تامر حسني، انتهى من تسجيل أغنية جديدة في ألبومه المقبل، بعنوان «أنت لوحدك» وهي من ألحان محمد جمال والتوزيع الموسيقي، إلهامي دهيمة.

ويسعى المطرب تامر حسني حاليا لإنهاء تسجيل أغنيات ألبومه المقبل، الذي ينوي طرحه للجمهور بعد انتهاء جائجة فيروس كورونا الفترة المقبلة.

ويتعاون تامر حسني في الألبوم الغنائي الجديد مع فريق عمل مميز من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين منهم ، تامر علي وأمير طعيمة ورمضان محمد ومحمد رحيم وغيرهم .

ومفاجأة الأغنية أن تامر حسني يتعاون فيها للمرة الثانية مع الشاعر رمضان محمد ، بعد نجاحهما معا في أغنية “100 وش” التي حققت نجاحا كبيرا في ألبوم تامر السابق “عيش بشوقك” وقدمها مع مجموعة من المطربين الشعبيين منهم دياب وأحمد شيبة ومصطفى حجاج.

والأغنية تتميز بطابع المقسوم الشرقي الرومانسي، على غرار أغنيات تامر السابقة مثل “ضحكتها مابتهزرش” وغيرها.