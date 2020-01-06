تامر حسني ينتهي من أغنية جديدة في ألبومه القادم

يتعاون حسني في الأغنية الجديدة مع الملحن إسلام زكي وهي من كلمات تامر، تم تسجيلها في الاستوديو الخاص بتامر حسني في منزله الأيام السابقة.

انتهى الفنان تامر حسني من تسجيل أغنية جديدة في ألبومه الغنائي الجديد، بجانب تصويره لفيلمه السينمائي الجديد “مش أنا”.

ويتعاون حسني في الأغنية الجديدة مع الملحن إسلام زكي وهي من كلمات تامر، تم تسجيلها في الاستوديو الخاص بتامر حسني في منزله الأيام السابقة.

والأغنية تميل لطابع الدراما الذي قدمه تامر في البوماته الغنائية السابقة، منها “180 درجة” وغيرها .

ويقوم تامر حسني الفترة الحالية باختيار العديد من الأغنيات من الشعراء والملحنين، لضمها لألبومه الغنائي القادم الذي ينوي طرحه في اقرب وقت لجمهوره بعد نجاح آخر ألبوماته عام 2018 “عيش بشوقك”.