تامر حسني يكشف كواليس أغنيته بحفل زفاف أحمد عصام

حرص النجم تامر حسني على كشف كواليس أغنيته الجديدة التي قام بتسجيلها مع الفنان أحمد عصام وذلك في حفل زفاف الأخير الذي تجمعهما صداقة قوية منذ سنين طويلة .

ونشر تامر حسني كواليس تسجيل الأغنية عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” معاناتي مع صديق العمر أحمد عصام عشان يغني لعروسته في الفرح”، وظهر الفيديو بشكل مبهج بينهما حيث حاول تامر تعديل رتم الأغنية لأحمد عصام أثناء التسجيل أكثر من مرة مما أدى لاعجاب الكثير من الفنانين بالفيديو والتعليق عليه مثل ” ميريهان حسين” ومحمود عبد المغني وغيرهم .

من ناحية أخرى يقوم تامر حسني حاليا بتصوير مشاهده بفيلمه السينمائي الجديد ” تاج” الذي يتعاون فيه للمرة الثانية مع المخرجة سارة وفيق ، وتشارك في بطولته الفنانة ساندي لأول مرة.