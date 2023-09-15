تامر حسني يقود حملة للتبرع بالدم لصالح مصابي ليبيا والمغرب (صور)

قام النجم تامر حسني اليوم بعمل حملة للتبرع بالدم بجمعية الهلال الأحمر المصري لمساعدة الشعبين الليبي والمغرب بعد الأزمات التي تعرضها لها مؤخرا ، وحضر تامر حسني برفقة شقيقه ومدير أعماله حسام حسني وتامر يحى أيضا وبعض من فريق عمله .

وكشف دكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري ، ودعا تامر حسني أثناء تواجده جمهوره للانضمام كمتطوعين داعمين للهلال الأحمر المغربي والليبي باسم الشعب المصري والهلال الأحمر المصري.

وأكد الدكتور رامي الناظر أن الفنان تامرحسني قدم كل سبل التعاون في الأزمة ويقدم كل ما في وسعه من تبرعات بالتعاون مع جمهوره، ويشارك في تعبئة الشحنات ويعمل على تحضيرها وتغليفها، وأيضاً يقدم كل الدعم المعنوي لجميع الشباب المصري المتطوع ويلقي كلمة تحفيزيه لجميع المتطوعين و الان يستعدون الآن لإطلاق شاحنات الهلال الاحمر للشعب المغربي و الشعب الليبي من الاراضي المصرية.