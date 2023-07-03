تامر حسني يفاجأ الجمهور بمشاهدة فيلمه تاج بسينما مول مصر (صور)

قرر النجم تامر حسني مساء اليوم مفاجأة الجمهور في سينما مول مصر بمنطقة 6 أكتوبر ، ومشاهدة فيلمه السينمائي الجديد ” تاج” معهم ، وبمجرد دخوله السينما بمول مصر التف حوله الكثير من الأشخاص لالتقاط الصور التذكارية معه ، ووصل تامر حسني برفقة شقيقه ومدير أعماله حسام حسني ورامي مسعد وبعض فريق عمله .

وحقق تامر حسني بفيلم تاج منذ انطلاق عرضه بالسينما، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، حاجز الـ25 مليون جنيه.

فيلم تاج تدور أحداثه في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية سوبر هيرو يجسدها تامر حسني، والذي يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم والذي ينتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده، وتحدث مفاجآت لم تكن في الحسبان.