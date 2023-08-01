تامر حسني يعلن عرض فيلم تاج في أمريكا

كشف النجم تامر حسني عبر حسابه الرسمي “إنستجرام”، عن عرض فيلمه السينمائي الأخير “تاج” بالسينمات في أمريكا وكندا، وذلك بعد نجاحه في العديد من الدول العربية ومنها مصر وتحقيقه إيرادات مرتفعة.

يجسد تامر حسني من خلال فيلم تاج شخصية سوبر هيرو، والتي ينقذ البشر من الشر الموجود، والحوادث التي تحدث، لكن المفأجاة أن شقيق “تاج” يظهر، وهو الوجه الآخر والشرير منه، ويحاول أن يدمر ويفسد، لكن “تاج” يحاول أن يحجم مما يفعله شقيقه.

وكنوع من أنواع الدعاية الخاصة بالفيلم، تواجد شاب يرتدي ملابس “تاج” السوبر هيرو أمام السينمات، من أجل الحصول على صور تذكارية مع الجمهور، وعلق تامرحسني قائلا: “الشاب الجميل اللي عامل تاج، بجد عامله صح أوي واللبس الأصلي كمان يا جامد”.