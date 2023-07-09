Loading...

 تامر حسني يطرح هرمون السعادة وراغب يعود بكتير حلوين

Loading...

بدأ نجوم الغناء المصريين والعرب في التسابق لطرح أغنيات تناسب موسم صيف 2023 الذي يسعى فيه كثير من النجوم لطرح أغنياتهم الإيقاعية الراقصة التي تناسب جو الصيف

 تامر حسني يطرح هرمون السعادة وراغب يعود بكتير حلوين
أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:56 ص, الأحد, 9 يوليو 23

بدأ نجوم الغناء المصريين والعرب في التسابق لطرح أغنيات تناسب موسم صيف 2023  ، الذي يسعى فيه كثير من النجوم لطرح أغنياتهم الايقاعية الراقصة التي تناسب جو الصيف .

وطرح النجم تامر حسني أغنيته الجديدة” هرمون السعادة” من فيلمه السينمائي الجديد ” تاج” ، وبدأ النجم راغب علامة في افتتاح الموسم باغنية جديدة” في كتير حلوين” ، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في اليونان بمدينة أثينا ، وتعاون فيها مع الشاعر عصام شعبان والملحن عبده سليم والموزع الموسيقي حمدي مهيري ، وقام المطرب أبو صاحب الأغنية الشهيرة ” 3 دقات” ، بطرح أغنية صيفية جديدة” هوليلا” ، من ألبومه الغنائي الأول” فارق ع الكل ” ، وتعاون فيها مع الشاعر محمد الشافعي بجانب مشاركته في كلماتها وللملحن طارق نديم والموزع الموسيقي هادز ، وطرح النجم وائل جسار أغنية ” في حد بيحبني ” .

وطرح النجم وائل كفوري أغنية جديدة” حالف عالحب” الأغنية من كلمات منير بو عساف وألحان وتوزيع بلال الزين.

صلاح عطية :  راغب علامة مازال يحافظ على ايقاعه المبهج وتواجده وشيرين ودياب سيعودان بأغنيات جديدة

أعرب الشاعر والمنتج صلاح عطية أن أغنية وكليب راغب علامة الجديد ” في كتير حلوين” ، مميزة من حيث الكلمات والألحان والتوزيعات الموسيقية ، بالاضافة أن الأغنية مبهجة كعادة راغب علامة في أغنياته .

وأضاف أن أغنية وائل جسار جيدة للغاية وفيها قصة اجتماعية ، لافتا الى أنه متوقع أن يطرح عمرو دياب أغنيات للصيف الفترة القادمة ولن تكون أغنية واحدة .

تابع قائلا أن شيرين عبد الوهاب ستعود الأيام القادمة بأكثر من أغنية ، وأغنية محمود العسيلي ” سمع هس” من فيلم ” بيت الروبي ” جاءت ملفتة أيضا مع النجمان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز .

حسن دنيا :هذه الأغنيات من سيهتم بتسويقها جيدا الفترة القادمة سيحقق نجاحا كبيرا

وعلق الملحن حسن دنيا أن سبب عدم انتشار هذه الأغنيات بقوة ، أن الجمهور منشغلا حاليا بامتحانات الثانوية العامة بالاضافة لاقتراب عيد الأضحى المبارك وانشغال الجميع به ومستلزماته .

ولفت الى  أن هذه الأغنيات من سيهتم بتسويقها جيدا الفترة القادمة سيحقق نجاحا كبيرا ، حيث ان النجاح الحقيقي ليس تحقيق مشاهدات كبيرة بيوتيوب وانما أن يسمعها الشارع في كل مكان ويغنيها جيمع الناس ويحبونها .

أكد حسن دنيا ايض أن الشارع هو المقياس الحقيقي للتريند ، ولايمكن أن نضحك على الجمهور أبدا فالأغنية التي تحقق انتشارا حقيقيا يعرفها الجمهور بدرجة كبيرة ، فمثلا لايمكن انكار نجاح أغنية ” اللي باعنا” لراغب علامة منذ سنوات ويمكن أن نقول أغنيته ” استمارة 6″ حققت انتشارا نوعا ما لكن ليس بدرجة اللي باعنا .

استطرد قائلا أن معظم الأغنيات المسموعة حاليا هي من الطابع الشعبي والراب مثل ويجز ، حيث استطاع الأخير التواجد بقوة واثبات نفسه فنيا بصورة كبيرة .

فارس فهمي : لم يصدر أغنية جديدة لموسم الصيف الحالي يمكن اعتبارها رقم 1

وعلق الملحن فارس فهمي أن هذه الأغنيات لم تحقق أي انتشار مع الجمهور ، بسبب ثقافة المطرب نفسه فهو لايعي مالذي يقدمه للجمهور ويستطيع تحقيق النجاح به .

فمثلا راغب علامة منذ تقديمه أغنية ” اللي باعنا ” التي حققت نجاحا كبيرا محليا وعربيا ، لم يستطع تقديم أغنية ناجحة وغيره من النجوم أيضا باستثناء أحمد سعد فأغنياته دائما تحقق نجاحا كبيرا ، لأنه أصبح واعيا لما يريد سماعه الجمهور وفق” فهمي ” .

أضاف أنه حتى الآن لم يصدر أغنية جديدة لموسم الصيف الحالي يمكن اعتبارها رقم 1 حتى الان ، وفي انتظار طرح أغنيات جديدة بموسم الصيف لعمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي تكون ملفتة للجمهور مثلما اعتاد الجميع منهم .
أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:56 ص, الأحد, 9 يوليو 23