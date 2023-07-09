 تامر حسني يطرح هرمون السعادة وراغب يعود بكتير حلوين

بدأ نجوم الغناء المصريين والعرب في التسابق لطرح أغنيات تناسب موسم صيف 2023 ، الذي يسعى فيه كثير من النجوم لطرح أغنياتهم الايقاعية الراقصة التي تناسب جو الصيف .

وطرح النجم تامر حسني أغنيته الجديدة” هرمون السعادة” من فيلمه السينمائي الجديد ” تاج” ، وبدأ النجم راغب علامة في افتتاح الموسم باغنية جديدة” في كتير حلوين” ، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في اليونان بمدينة أثينا ، وتعاون فيها مع الشاعر عصام شعبان والملحن عبده سليم والموزع الموسيقي حمدي مهيري ، وقام المطرب أبو صاحب الأغنية الشهيرة ” 3 دقات” ، بطرح أغنية صيفية جديدة” هوليلا” ، من ألبومه الغنائي الأول” فارق ع الكل ” ، وتعاون فيها مع الشاعر محمد الشافعي بجانب مشاركته في كلماتها وللملحن طارق نديم والموزع الموسيقي هادز ، وطرح النجم وائل جسار أغنية ” في حد بيحبني ” .

وطرح النجم وائل كفوري أغنية جديدة” حالف عالحب” الأغنية من كلمات منير بو عساف وألحان وتوزيع بلال الزين.

صلاح عطية : راغب علامة مازال يحافظ على ايقاعه المبهج وتواجده وشيرين ودياب سيعودان بأغنيات جديدة

أعرب الشاعر والمنتج صلاح عطية أن أغنية وكليب راغب علامة الجديد ” في كتير حلوين” ، مميزة من حيث الكلمات والألحان والتوزيعات الموسيقية ، بالاضافة أن الأغنية مبهجة كعادة راغب علامة في أغنياته .

وأضاف أن أغنية وائل جسار جيدة للغاية وفيها قصة اجتماعية ، لافتا الى أنه متوقع أن يطرح عمرو دياب أغنيات للصيف الفترة القادمة ولن تكون أغنية واحدة .

تابع قائلا أن شيرين عبد الوهاب ستعود الأيام القادمة بأكثر من أغنية ، وأغنية محمود العسيلي ” سمع هس” من فيلم ” بيت الروبي ” جاءت ملفتة أيضا مع النجمان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز .

حسن دنيا :هذه الأغنيات من سيهتم بتسويقها جيدا الفترة القادمة سيحقق نجاحا كبيرا

وعلق الملحن حسن دنيا أن سبب عدم انتشار هذه الأغنيات بقوة ، أن الجمهور منشغلا حاليا بامتحانات الثانوية العامة بالاضافة لاقتراب عيد الأضحى المبارك وانشغال الجميع به ومستلزماته .

ولفت الى أن هذه الأغنيات من سيهتم بتسويقها جيدا الفترة القادمة سيحقق نجاحا كبيرا ، حيث ان النجاح الحقيقي ليس تحقيق مشاهدات كبيرة بيوتيوب وانما أن يسمعها الشارع في كل مكان ويغنيها جيمع الناس ويحبونها .

أكد حسن دنيا ايض أن الشارع هو المقياس الحقيقي للتريند ، ولايمكن أن نضحك على الجمهور أبدا فالأغنية التي تحقق انتشارا حقيقيا يعرفها الجمهور بدرجة كبيرة ، فمثلا لايمكن انكار نجاح أغنية ” اللي باعنا” لراغب علامة منذ سنوات ويمكن أن نقول أغنيته ” استمارة 6″ حققت انتشارا نوعا ما لكن ليس بدرجة اللي باعنا .

استطرد قائلا أن معظم الأغنيات المسموعة حاليا هي من الطابع الشعبي والراب مثل ويجز ، حيث استطاع الأخير التواجد بقوة واثبات نفسه فنيا بصورة كبيرة .

فارس فهمي : لم يصدر أغنية جديدة لموسم الصيف الحالي يمكن اعتبارها رقم 1

وعلق الملحن فارس فهمي أن هذه الأغنيات لم تحقق أي انتشار مع الجمهور ، بسبب ثقافة المطرب نفسه فهو لايعي مالذي يقدمه للجمهور ويستطيع تحقيق النجاح به .

فمثلا راغب علامة منذ تقديمه أغنية ” اللي باعنا ” التي حققت نجاحا كبيرا محليا وعربيا ، لم يستطع تقديم أغنية ناجحة وغيره من النجوم أيضا باستثناء أحمد سعد فأغنياته دائما تحقق نجاحا كبيرا ، لأنه أصبح واعيا لما يريد سماعه الجمهور وفق” فهمي ” .

أضاف أنه حتى الآن لم يصدر أغنية جديدة لموسم الصيف الحالي يمكن اعتبارها رقم 1 حتى الان ، وفي انتظار طرح أغنيات جديدة بموسم الصيف لعمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي تكون ملفتة للجمهور مثلما اعتاد الجميع منهم .