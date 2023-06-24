تامر حسني يطرح أحدث أغانيه الدعائية «هرمون السعادة» من فيلم تاج استعدادا لعيد الأضحى (فيديو)

كشف النجم تامر حسني منذ ساعات قليلة عبر حسابه الرسمي “انستجرام” عن طرح أغنيته الجديدة “هرمون السعادة” من فيلمه السينمائي الجديد “تاج” الذي يشارك به في موسم عيد الأضحى القادم.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم «تاج» في موسم عيد الأضحي ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داوود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.

ونشر تامر حسني الأغنية الجديدة عبر “انستجرام” وعلق عليها قائلًا: “أغنية هرمون السعادة من ألبوم هرمون السعادة وفيلم تاج، قصة وسيناريو وحوار تامرحسني، إخراج سارة وفيق، انتظرونا في العيد إن شاء الله، كلمات: أحمد جابر ألحان: علي الخواجه توزيع: حاتم محسن تسجيل ومكساج: مودى منير ماستر: على فتح الله”.