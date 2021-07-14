تامر حسني يشارك فى مؤتمر تقديم البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020

استضاف فندق كونكورد السلام القاهرة مؤتمر تقديم البعثة المصرية المشاركة فى دورة الالعاب الاوليمبية طوكيو 2020 بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس الجنة الاوليمبية والفنان تامر حسني والكابتن شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي ونخبة من نجوم الرياضة.

وحرص الجميع على التقاط صور تذكارية مع تامر حسني بمجرد دخوله الفندق ، حيث كان آخر ظهور له مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على شاشة ام بي سي مصر وحقق لقاؤه معه مشاهدات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي .