ثقافة وفنون

تامر حسني يشارك فى مؤتمر تقديم البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020

بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و هشام حطب رئيس الجنة الاوليمبية
أحمد حمدي 8:13 ص, الأربعاء, 14 يوليو 21 8:13 ص, الأربعاء, 14 يوليو 21

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استضاف فندق كونكورد السلام القاهرة مؤتمر تقديم البعثة المصرية المشاركة فى دورة الالعاب الاوليمبية طوكيو 2020  بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس الجنة الاوليمبية والفنان تامر حسني والكابتن شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي ونخبة من نجوم الرياضة.

وحرص الجميع على التقاط صور تذكارية مع تامر حسني بمجرد دخوله الفندق ، حيث كان آخر ظهور له مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على شاشة ام بي سي مصر وحقق لقاؤه معه مشاهدات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي .

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وشهد المؤتمر حضورا كبيرل للعديد من الشخصيات الرياضية الهامة أيضا.

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بقلم أحمد حمدي

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