تامر حسني يحي حفلا غنائيا كبيرا بالكويت 12 مايو القادم

يحي النجم تامر حسني حفلا غنائيا كبيرا بدولة الكويت الشقيقة 12 مايو القادم ، ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي يحييها نجوم الغناء المصريين والعرب حاليا بمناسبة الاحتفال بالعيد .

ويقدم تامر حسني في الحفل أغنياته الشهيرة التي حققت له نجومية كبيرة بالوطن العربي ، منها عيش بشوقك ، يابنت الايه ، ناسيني ليه ، حلو المكان وغيرها بالاضافة لأغنيته الجديدة التي قام بطرحها في شهر رمضان الماضي ” رمضان كريم ” وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي محمد مصطفى والملحن محمود انور والموزع الموسيقي محمد ياسر .

من ناحية أخرى يقوم تامر حسني حاليا بتصوير فيلمه السينمائي الجديد ” تاج” مع المخرجة سارة وفيق ، ويمثل أول انتاج لسلسة أفلام سوبر هيرو بمصر والوطن العربي تأليف تامر حسني.

وقام تامر بنشر كواليس تحضيره للفيلم وظهر بفورمة بدنية عالية أثناء تأديته لبعض التمارين الرياضية تحت اشراف كابتن نور خطاب .