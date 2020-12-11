ثقافة وفنون

تامر حسني يحيي زفاف رنا سماحة وسامر أبوطالب بحضور صناع الأغنية بمصر

بحضور كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، وأحيا الحفل العديد من المطربين منهم مصطفى حجاج، وأحمد جمال، وعمر كمال
أحمد حمدي 8:01 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20 8:01 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

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احتفلت الفنانة الشابة رنا سماحة مطربة برنامج ستار أكاديمي بحفل زفافها الساعات الماضية بعريسها الملحن سامر أبو طالب، وذلك في حفل أقيم بفندق “شيراتون القاهرة” بحضور كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، وأحيا الحفل العديد من المطربين منهم مصطفى حجاج، وأحمد جمال، وعمر كمال، والراقصة الاستعراضية دينا، والفنان أحمد عصام الذي قدم fire show ومؤثرات بصرية خطفت أنظار الجميع.

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وظهر الفنان تامر حسني على المسرح، وأشعل حفل الزفاف بأغنياته” حلو المكان” و ” اختراع” يانا يامفيش” وغنت معه رنا سماحة ايضا وسط تصفيق الحاضرين ، ومنذ دخول تامر للفندق وحتى خروجه تزاحم حوله الجمهور لالتقاط صور معه لنجوميته الكبيرة.

وحرص على حضور حفل الزفاف من صناع الأغنية في مصر كشعراء وملحنين وموزعين موسيقيين ، أحمد البرازيلي ، مدين ، أحمد عادل ، هاني صارو ، أحمد المالكي ، مصطفى جاد ، المنتج محمد حامد ، المنتج محمد علام ، تامر حسين ، أحمد عبد السلام ، حازم زيدان ، عمرو الشاذلي ، حمادة البيلي صاحب فرقة ” سبايس ميكس” .

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وحضر الحفل ايضا المذيعة مروى صبري ، شيماء حافظ ، ريم البارودي ، ياسر سليم ، ايمي طلعت زكريا ، ساندي وشقيقتها ايناس ، خليل جمال ، ممدوح الشناوي ، رامي وحيد ، و المطربين الشباب بلال ، محمد سراج ،أحمد مهنا ، مينا عطا ، محمد شاهين ، موسى ، مي فاروق ، هايدي موسى .

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بقلم أحمد حمدي

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