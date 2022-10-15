تامر حسني يحيي حفلا غنائيا بـ«زد بارك» ضمن فعاليات «ميكس ميوزيك»

أحيا النجم تامر حسني الساعات الماضية حفلا غنائيا بحديقة زد بارك بمنطقة الشيخ زايد في 6 أكتوبر ضمن فعاليات مهرجان ميكس ميوزيك الذي يقام بها حاليا، حيث طرحت الشركة المنظمة له تذاكر الحفل بفئات مختلفة بداية من 900 جنيه للفئة الأولى و750 جنيها للفئة الثانية و500 جنيه للفئة الثالثة، وشهد مهرجان ميكس ميوزك عددا من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية منها حفل للفنان محمد شاهين والرابر شاهين وأخرى للفنان محمد حماقي.

وشارك في الحفل كل من مطرب الراب أبييوسف وكذلك المطرب الأردني عزيز مرقة، كما قدم المطرب محمود العسيلي فقرة غنائية بالحفل.

وبدأ الحفل بتقديم أبييوسف وعزيز مرقة بعض الأغنيات، ثم قدم العسيلي أغنياته الشهيرة منها “ابن مصر” و”بنت اسمها ترتر” و”أنا مش زعلان” التي داعب فيها الجمهور قائلا “بتموتوا في النكد”.

ثم اختتم النجم تامر حسني الحفل بفقرة غنائية قدم فيها أغنيات ألبومه الجديد “عشأنجي” منها “ليه طلة” وحرص فيها على دعم الأصوات “أبييوسف” و”عزيز مرقة” فغنوها معه على المسرح وقام بتحيتهم، مؤكدا للجمهور أنهما أصوات شابة واعدة فرد عليه مطرب الراب “أبييوسف” أنه نجم العالم.

ثم قدم تامر أغنيات” بعد مؤقت” و”كل مرة” و”بعيش” و”عينيا بتحبك” و”كل مرة” و”حلو المكان” الذي تفاعل معها الحاضرين وحرصوا على التقاط صور تذكارية مع تامر حسني.

فاجأ الفنان تامر حسني جمهوره في ختام حفل مهرجان ميكس ميوزك المقام بأحد الأندية الخاصة بتقديم تريو غنائي جمعه بالرابر أبيوسف والفنان الأردني عزيز مرقة.