تامر حسني يحيي حفلا بجامعة بدر 14 أبريل

أحمد حمدي:عملت "المال" أن النجم تامر حسني سيعود للقاهرة الأيام القادمة لإحياء حفل غنائي بجامعة بدر، بعد انتهاءه من تصوير باقي مشاهد فيلمه السينمائي الجديد البدلة في بيروت حاليا مع المخرج محمد سامي، والذي سيتم عرضه في موسم عيد الفطر، ويشارك في بطولته أكرم حسني وماجد المصري.كما انتهى تامر حس

أحمد حمدي:

عملت “المال” أن النجم تامر حسني سيعود للقاهرة الأيام القادمة لإحياء حفل غنائي بجامعة بدر، بعد انتهاءه من تصوير باقي مشاهد فيلمه السينمائي الجديد البدلة في بيروت حاليا مع المخرج محمد سامي، والذي سيتم عرضه في موسم عيد الفطر، ويشارك في بطولته أكرم حسني وماجد المصري.

كما انتهى تامر حسني من تسجيل حلقة تليفزيونية لمدة ساعة ونصف مع الإعلامي تامر أمين الايام الماضية بمدينة جدة، وذلك اثناء احياءه حفل غنائي بالسعودية في الفيلا التي كان يقيم بها هناك وسيتم عرض الحلقة بمناسبة الاحتفال بشم النسيم.

ويتحدث تامر فيها عن مشاركته في الموسم الثاني لبرنامج ذا فويس كيدز ورأيه في الساحة الغنائية ويكشف مشروعاته الفنية الفترة القادمة، ويعتبر اول لقاء تليفزيوني له منذ فترة طويلة.