تامر حسني يحقق نجاحا كبيرا بفيلمه تاج في السينمات السعودية

استطاع النجم تامر حسني تحقيق نجاحا كبيرا بفيلمه السينمائي الجديد ” تاج” الذي تم طرحه بموسم أفلام عيد الأضحى الماضي وذلك بالسينمات السعودية .

حيث حقق الفيلم ايرادات بدور العرض بالمملكة العربية السعودية تخطت 90 مليون جنيه و580 ألف جنيه خلال عرضه في 3 أسابيع فقط ، مايعادل 11117270 ريالا سعوديا .

تدور أحداث فيلم “تاج” في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج “تامر حسني” الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى “هارون”، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

فيلم “تاج” بطولة النجم تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.