تامر حسني يحقق رقما قياسيا ونجاحا جماهيريا في فيلم «بحبك»

حقق النجم تامر حسني رقما قياسيا جديدا بفيلمه السينمائي الأخير ” بحبك” حسبما أعلن عبر حسابه الرسمي أنه حضر الفيلم ما يقرب 2 مليون و600 ألف شخص خلال فترة زمنية لم تتجاوز شهر ونصف منذ طرح الفيلم بالسينمات في الوطن العربي وأوروبا وهو رقم قياسي نادر ما يتحقق لأي فيلم.

ماجدة موريس: فيلم بحبك عرض في أماكن كثيرة بخلاف السينمات المصرية

قالت الناقدة ماجدة موريس إن هذا الرقم قد يكون تحقق له بسبب توزيع الفيلم في جميع الدول العربية والأوروبية .

ولفتت إلى أن فيلم بحبك عرض في أماكن كثيرة بخلاف السينمات المصرية ، لافتة إلى أن هذا الرقم مميزا لآنه في النهاية فيلم سينمائي مصري ناجح واستطاع جذب الجمهور في أوروبا وأمريكا.

وتابع قائلا إن الأزمة الحقيقية بالنسبة لتامر حسني أنه يسعى بكل جهده تصدير نفسه رقم 1 في السينما والغناء ، وذلك على طريقة محمد رمضان التي يقوم ويسعى لذلك طيلة الوقت .

ونوهت موريس أننا أصبحنا في زمن نرى فيه كل الأشياء الغريبة ، فنجوم الفن في الزمن القديم مثل عبد الوهاب ومحمد فوزي وعبد الحليم حافظ كانوا جميعا مؤثرين جدا ولم يفكروا في تصدير أنفسهم أنهم رقم 1 ، انما هذا الزمن نرى أن بعض النجوم يرغبون تصدير صورتهم أنهم رقم 1 ، فمثلا تامر حسني فنان ونجم ناجح جدا في الغناء منذ سنوات .

سمير الجمل : ليس مقياسا على جودة الفيلم فنيا وذلك ماحدث مع فيلم اللمبي لمحمد سعد

أعرب الناقد الفني سمير الجمل أنه لاتوجد أرقاما محققة يمكن الاستناد لها في أعداد الجمهور والايرادات بصورة كبيرة .

وأردف قائلا أن الايرادات ارتفعت لأن سعر تذكرة السينما أصبح مرتفعا مقارنة بأفلام السينما القديمة، لكن رغم نجاح تامر حسني الكبير في فيلم بحبك لكن لايجب انكار أن هناك أفلاما سينمائيا ظلت في دور العرض لأكثر من عام تقريبا مثل أبي فوق الشجرة لعبد الحليم ونادية لطفي .

ويضيف أن إقبال الجمهور على فيلم بحبك برغم أنه شيئا جيدا ، لكن ذلك ليس مقياسا على جودة الفيلم فنيا، وذلك ما حدث مع فيلم اللمبي لمحمد سعد الذي قدمه سابقا ، فحقق اعلى ايراد في وقته في السينما المصرية لكنه لم يكن الأفضل من الناحية الفنية والسينمائية برغم نجاحه جماهيريا .

وأكد انه لايمكن مقارنة فيلم بحبك مع الأفلام السينمائية الأخرى الا لو تساوت عدد دور العرض وسعر التذاكر وزمن عرض الأفلام جميعها يمكن في هذه الحالة مقارنة فيلم معين بباقي الأعمال السينمائية المطروحة بجانبه .