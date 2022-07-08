تامر حسني يحتفل بفيلمه بحبك وسط استقبال جماهيري بالسعودية «فيديو»

احتفل خلال الساعات الأخيرة النجم تامر حسني بإطلاق فيلمه السينمائي الجديد بحبك في المملكة السعودية بمدينة جدة تحديدا، الذي ينافس به في موسم عيد الأضحى الذي ينطلق خلال أيام قليلة.

وحظي تامر حسني باستقبال جماهيري كبير في جدة، وقام بعض الأشخاص برفعه على الأعناق تقديرا لمكانته بالمملكة السعودية، وحرص الكثيرون على التقاط صور تذكارية معه في العرض الخاص لفيلمه الجديد بحبك، وقام تامر بنشر فيديو الاحتفال بمدينة جدة عبرحسابه انستجرام ” الحمد لله.. أنا فى السعودية دلوقتى وعرض مصر والسعودية اللى حضرتهم أعلى رد فعل شوفته فى حياتى أحمدك يا رب.. دى دموع فرح أحمدك يا رب”.

واحتفل صناع فيلم “بحبك” للنجم تامر حسني بطرحه في دور العرض والذى ينافس في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث حضر من صناع الفيلم، تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، عمرو صحصاح، أحمد عزمي، فرح الزاهد.

كما حضر عدد من الفنانين لمشاهدة الفيلم مع صناعه وتهنئتهم بعرضهم منهم، علي ربيع، وكريم عفيفي، وحسام داغر، ومحمد أحمد ماهر.