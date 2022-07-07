تامر حسني يحتفل بفيلمه الجديد «بحبك» في العرض الخاص (صور)

احتفل النجم تامر حسني الأربعاء بفيلمه السينمائي الجديد ” بحبك” في العرض الخاص الذي أقيم باحدى سينمات 6 أكتوبر بحضور باقي أبطال الفيلم.

حضر من أبطال الفيلم مع تامر حسني ، هنا الزاهد وحمدي ميرغني وأحمد عزمي ومدحت تيخا وعمرو صحصاح ، وحرصت زوجة تامر بسمة بوسيل على مساندته والتواجد معه في الاحتفالية .

وحرص على حضور العرض الخاص بعض الفنانين أيضا ، أبرزهم علي ربيع وكريم عفيفي ومحمد ماهر وحسام داغر .

فيلم بحبك أحد أفلام موسم عيد الأضحى لعام 2022 ، تأليف واخراج تامر حسني في أولى تجاربه في الأخراج السينمائي ، ويعود به للسينما بعد آخر أفلامه التي قدمها للجمهور مش انا العام الماضي وشاركته بطولته الفنانة المعتزلة حلا شيحة.