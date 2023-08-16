تامر حسني يتعاون للمرة الثانية مع أسيل عمران في كليب «حوا»

كشف النجم تامر حسني عبر حسابه الرسمي “فيس بوك”، عن تعاونه للمرة الثانية مع الفنانة أسيل عمران في كليبه الجديد لأغنية “حوا” الذي يطرحه غدا للجمهور.

حيث تعاون سابقا مع أسيل عمران في كليب “ناسيني ليه” وحقق نجاحا كبيرا ، وعلق عبر حسابه قائلا ” “رجعنالكم تاني أنا والنجمة الجميلة أسيل عمران بعد كليب ناسيني ليه اللى كلكم حبيتوه ، بس دلوقتي مش كليب بس إحنا بنحضر رحلة فنية أطول كنتوا مستنيينها من زمان.. انتظروا أول خطوة في الرحلة وهى كليب أغنيتى الجديده “حوّا” من ألبوم هرمون السعادة يوم الخميس القادم إن شاء الله الساعه السادسة مساءً”.

وأحيا تامر حسني حفلا غنائيا كبيرا مؤخرا في افتتاح مهرجان العلمين في دورته الأولى المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة ، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا.