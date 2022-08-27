تامر حسني يتألق بحفل غنائي في جدة بالسعودية (صور)

أحيا النجم تامر حسني الساعات الأخيرة حفلا غنائيا كبيرا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات حفلات فورها التي تقدم حاليا بالمملكة .

وقدم تامر في الحفل أشهر أغنياته القديمة التي أحبها الجمهور منه، اضافة لأغنيات ألبومه الجديد ” عشأنجي ” التي طرحته روتانا للصوتيات والمرئيات مؤخرا بموسم الصيف الحالي ، ومنها أغنيات سجل ياتاريخ وبعد مؤقت والطريقة دي وغيرها ، وتفاعل الجمهور مع تامر في الحفل بصورة كبيرة.

يذكر أيضا أن تامر حسني قام بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” بعد أدائه مناسك العمرة بالسعودية .

كما احتفل مؤخرا بتحقيق فيلمه السينمائي الجديد ” بحبك ” رقما قياسيا جديدا من حيث وصول عدد حضور الجمهور له خلال شهر ونصف منذ طرحه بالسينمات ل2 مليون و600 ألف شخص .