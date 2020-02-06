تامر حسني ونانسي عجرم يلتقيان في حفل غنائي كبير بعيد الحب

الاتفاق مع مطرب عربي كبير للمشاركة في الحفل الغنائي بمناسبة عيد الحب

علمت المال أنه تم الاتفاق مع الفنان تامر حسني على إحياء حفل غنائي كبير بستاد القاهرة، بمناسبة الاحتفال بعيد الحب الأيام القادمة.

وتأتي مفاجأة الحفل بمشاركة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حيث تلتقي مع تامر حسني للمرة الثانية في عمل فني بعد نجاحهما معا في إعلان “أورانج” العام الماضي الذي قدماه معا.

كما يتم الاتفاق حاليا مع مطرب عربي كبير، للمشاركة في الحفل الغنائي بمناسبة عيد الحب.

من ناحية أخرى يقوم تامر حسني بتصوير فيلمه السينمائي الجديد “مش أنا” حاليا بمدينة الرياض، وتشاركه البطولة الفنانة حلا شيحة ومعهما كوكبة من الفنانين منهم ماجد الكدواني وسوسن بدر وإخراج سارة وفيق.

وحقق فيلم ” الفلوس” لتامر حسنى، مؤخرا إيرادات قياسية بدور العرض السينمائي ، وشاركته فيه الفنانة زينة والفنان خالد الصاوي .