ثقافة وفنون

تامر حسني ونانسي عجرم يلتقيان في حفل غنائي كبير بعيد الحب

الاتفاق مع مطرب عربي كبير للمشاركة في الحفل الغنائي بمناسبة عيد الحب
أحمد حمدي 1:21 ص, الجمعة, 7 فبراير 20 1:21 ص, الجمعة, 7 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت المال أنه تم الاتفاق مع الفنان تامر حسني على إحياء حفل غنائي كبير بستاد القاهرة، بمناسبة الاحتفال بعيد الحب الأيام القادمة.

وتأتي مفاجأة الحفل بمشاركة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حيث تلتقي مع تامر حسني للمرة الثانية في عمل فني بعد نجاحهما معا في إعلان “أورانج” العام الماضي الذي قدماه معا.

كما يتم الاتفاق حاليا مع مطرب عربي كبير، للمشاركة في الحفل الغنائي بمناسبة عيد الحب.

من ناحية أخرى يقوم تامر حسني بتصوير فيلمه السينمائي الجديد “مش أنا” حاليا بمدينة الرياض، وتشاركه البطولة الفنانة حلا شيحة ومعهما كوكبة من الفنانين منهم ماجد الكدواني وسوسن بدر وإخراج سارة وفيق.

وحقق فيلم ” الفلوس” لتامر حسنى، مؤخرا إيرادات قياسية بدور العرض السينمائي ، وشاركته فيه الفنانة زينة والفنان خالد الصاوي .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

تامر حسني ينتهي من أغنية جديدة في ألبومه القادم

أحمد حمدي 1:38 م, الأثنين, 6 يناير 20

تامر حسنى يعود من دبى لتصوير «مش أنا»

أحمد حمدي 11:46 ص, السبت, 4 يناير 20

تامر حسني يحضر عرض «الفلوس» للمرة الثانية قبل سفره لدبي

أحمد حمدي 1:49 ص, الثلاثاء, 31 ديسمبر 19

سميرة سعيد وتامر حسني ومحمد رمضان يختتمون العام بأغنيات «سنجل»

أحمد حمدي 10:40 ص, الجمعة, 27 ديسمبر 19

تامر حسني يحيي حفل الكريسماس بعد طرح فيلمه «الفلوس»

أحمد حمدي 3:54 م, الخميس, 26 ديسمبر 19

أفلام «الشرنوبى» و«الرداد» وتامر حسنى.. بطولات سينمائية جماعية فى 2020

أحمد حمدي 11:46 ص, الثلاثاء, 17 ديسمبر 19