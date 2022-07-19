تامر حسنى يطرح برومو ألبوم «عشأنجى» قبل صدوره قريبا

قام النجم تامر حسني منذ ساعات قليلة بتشويق جمهوره لأغنيته الجديدة ” عشأنجي ” الذي تتضمن ألبومه الغنائي الجديد وتحمل اسم الألبوم أيضا .

وقام تامر بنشر فيديو عبر حسابه انستجرام يضمن برومو تشويقي للأغنية الجديدة معلقا ” قريبا” .

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وتلقى تامر ردود أفعال جيدة عن الفيديو بعد نشره ، حيث يأتي متزامنا مع عرض فيلمه السينمائي الجديد بحبك الذي كان ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك الأيام الماضية .

وحقق الفيلم إيرادات كبيرة وصلت إلى 30 مليون جنيه بمصر و300 مليون عربيا حتى الآن ، وشارك في بطولته هنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي ميرغني .

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