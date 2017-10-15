تامر جمال نائباً لرئيس الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين

شريف عمر
حصل تامر جمال رئيس قسم التحليل الفنى بشركة العربى الإفريقى لتداول الاوراق المالية على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين.
وقالت مصادر مقربة من الاتحاد إن اختيار جمال جاء بعد انتخابه فى الجمعية العمومية للاتحاد الدولى، والتى انعقدت مساء اليوم، وتم التصديق عليها من مجلس الإدارة.
وأوضحت أنه يعكس تطور الخبرات المصرية فى مجال التحليل الفنى
ويتولى محمد السعيد رئيس قسم التحليل الفنى بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية رئاسة مجلس إدارة الجمعية العالمية، فى حين يتولى صالح نصر رئيس التحليل الفنى بشركة بايونيرز مهام رئاسة اللجنة التعليمية فى الاتحاد.
جدير بالذكر أن جمال تولى فى السابق رئاسة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، ويشغل حايا منصب عضوية اللجنة التعليمية بالجمعية المصرية