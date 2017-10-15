بورصة وشركات

تامر جمال نائباً لرئيس الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين

شريف عمرحصل تامر جمال رئيس قسم التحليل الفنى بشركة العربى الإفريقى لتداول الاوراق المالية على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين.وقالت مصادر مقربة من الاتحاد إن اختيار جمال جاء بعد انتخابه فى الجمعية العمومية للاتحاد الدولى، والتى انعقدت مساء اليوم، وتم التصديق عليها من مجلس الإدارة.