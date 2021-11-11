تامر جاد الله: 16% نموا في معدلات إنتاج «الشرقية للدخان» من السجائر

أعلن المهندس تامر جادالله، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية “إيسترن كومبانى”، أن أحجام المبيعات والإنتاج خلال العام المالى الماضى، سجلت أرقاما قياسية لم تتحقق من قبل في تاريخ الشركة لتقترب مبيعات السجائر المحلية من 67 مليار سيجارة بمعدل نمو 12% في الوقت ذاته تقترب أحجام إنتاج السجائر المحلية من 70 مليار سيجارة بمعدل نمو 16%.

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية “إيسترن كومباني ” برئاسة المهندس تامر جاد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الخميس، نتائج أعمال العام المالي المنقضي في 30/6/2021، بحضور المساهمين.

وأكد جاد الله خلال كلمته بالجمعية العامة العادية للشركة، أن ارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات يأتى فى إطار التوجيه الاستراتيجي الذي ينتهجه مجلس إدارة الشركة لرفع الكفاءة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتحقيق أقصى عائد على رأس المال المستثمر والعمل على الوصول إلى المؤشرات القياسية المستهدفة مع الحفاظ على مستويات النمو المستدامة.