استثمار

تامر جاد الله: 16% نموا في معدلات إنتاج «الشرقية للدخان» من السجائر

تقترب أحجام إنتاج السجائر المحلية من 70 مليار سيجارة
أحمد اللاهوني 9:00 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 9:00 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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أعلن المهندس تامر جادالله، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية “إيسترن كومبانى”، أن أحجام المبيعات والإنتاج خلال العام المالى الماضى، سجلت أرقاما قياسية لم تتحقق من قبل في تاريخ الشركة لتقترب مبيعات السجائر المحلية من 67 مليار سيجارة بمعدل نمو 12% في الوقت ذاته تقترب أحجام إنتاج السجائر المحلية من 70 مليار سيجارة بمعدل نمو 16%.

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واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية “إيسترن كومباني ” برئاسة المهندس تامر جاد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الخميس، نتائج أعمال العام المالي المنقضي في 30/6/2021، بحضور المساهمين.

وأكد جاد الله خلال كلمته بالجمعية العامة العادية للشركة، أن ارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات يأتى فى إطار التوجيه الاستراتيجي الذي ينتهجه مجلس إدارة الشركة لرفع الكفاءة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتحقيق أقصى عائد على رأس المال المستثمر والعمل على الوصول إلى المؤشرات القياسية المستهدفة مع الحفاظ على مستويات النمو المستدامة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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