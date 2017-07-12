تامر النجار رئيسا لعمليات مصر وشمال إفريقيا بشركة بويدن

انضم تامر النجار إلى شركة بويدن، ليترأس عمليات الشركة في مصر وشمال إفريقيا، لتقديم الدعم لقيادات الأعمال والشركات الناشئة وإرساء آليات القيادة القوية الناجحة.

وكان النجار قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية فى مصر قبل انضمامه إلى بويدن، وهو يتولى حاليا مسؤولية تطوير الأعمال في المنطقة، إضافة إلى إقامة مركز أبحاث إقليمي في القاهرة لدعم وتعزيز نمو الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال النجار إن السوق المصرية وأسواق شمال إفريقيا تتركز عند نقطة محورية، إذ تسعى جاهدة للبحث عن الإدارة التنفيذية الاستثنائية لتنمية ودعم أعمالها لتصل إلى مستوى عالمي فى أسواق شديدة المنافسة، مضيفا “تزخر أسواق شمال إفريقيا بفرص نمو ونجاح كبيرة تتطلب قادة مؤهلين وقادرين على تحويل شركاتهم إلى النجاح الاقتصادى والمستقبلى المطلوب”.

وتعليقا على انضمام النجار، قال مجدي الزين، رئيس شركة بويدن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يتمتع تامر بخبرة قيادية تتجاوز العقدين في مجال الاستشارات التجارية والأبحاث السوقية، وله سجل حافل في بناء ودعم الشركات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو الشخص المناسب لإطلاق وتطوير المفهوم التجاري الجديد (بويدن ورلدوايز) فى مصر وشمال إفريقيا، مضيفا أن معلوماته الغنية وخبرته الممتدة من خلال العديد من الشركات الاستشارية العالمية، إضافة إلى خبرته فى السوق المحلية، تؤهله لتقديم الحلول المناسبة لتحقيق آليات الإدارة الفعّالة للعملاء ودعمهم فى تحقيق أهدافهم.

ويتعاون النجار مع مكتب بويدن في نيروبي، كينيا، والمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي، والمملكة العربية المتحدة، إضافة إلى أكثر من 60 مكتبا فى أكثر من 40 دولة حول العالم، لتقديم رؤى محلية وإقليمية وعالمية.

وشركة بويدن، هي شركة استشارية رائدة فى مجال تنمية وتطوير الإدارة العليا ودراسات تطوير التنمية البشرية، وللمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا www.boyden.com.