«تالي» تشارك في حلقة نقاشية حول دور التعليم والابتكار في تطوير التكنولوجيا المالية في مصر

يشارك مجدي حسن، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تالي، غدًا، في حلقة نقاشية بعنوان “ريادة التغيير – بناء قادة الغد”، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (CIT).

تهدف الحلقة إلى تبادل الآراء والخبرات حول الدور الذي يلعبه التعليم والابتكار والتمكين في تشكيل مشهد التكنولوجيا المالية في مصر، وذلك بحضور لفيف من خبراء الصناعة وقادة الفكر والشخصيات الأكاديمية والمصرفية.

ويتناول النقاش عدة موضوعات أهمها: تأثير تعليم التكنولوجيا المالية على طلاب الجامعة، توسيع المعرفة بالتكنولوجيا المالية والتعرف على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر من خلال برنامج FinTekrs، برامج التمكين لجميع الشركات الناشئة الواعدة، الارتقاء بعصر الحلول الرقمية من خلال دور الجهات التنظيمية في التكنولوجيا المالية ودعم رواد الأعمال البارزين بها، بما يتماشى مع رؤية مصر لعام 2030.

ويسلط مجدي حسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تالي، خلال النقاش، الضوء على ما تمتلكه شركة تالي من بنية تكنولوجية قوية لتمكين حلول المدفوعات والمتحصلات الرقمية في مصر، إضافة إلى منصتها التي تعد الاكثر شمولا في الشرق الأوسط، وتعاون الشركة مع العديد من المقدمين العالميين للأنظمة الرقمية المتطورة، وذلك إلى جانب ما عقدته من شراكات مع أكثر من شركة عالمية لتعزيز بنيتها التحتية والإسراع بعجلة التحول الرقمي تماشيا مع رؤية مصر لعام 2030.

وكان «حسن» قد تولى بالأمس إدارة جلسة نقاشية أخرى بعنوان: أثر الشمول المالي واستخدام المنتجات المالية الرقمية المبتكرة على تحقيق الرفاهية المالية للمواطنين.

كما كان من بين المشاركين نخبة متميزة من صناع القرار من البنك المركزي والهيئات التنظيمية والمنظمات الحكومية والبنوك والشركات المالية، حيث تشاركوا الخبرات حول صياغة وتنفيذ سياسات مالية شاملة، مع العمل على تعظيم دور التكنولوجيا والابتكار في توفير خدمات مالية مصممة لتخدم جميع فئات المجتمع.

يُذكر أن تالي وهي شركة خدمات مدفوعات رقمية تسعى لتقديم التقنيات الأكثر تقدما لتجلب إمكانيات وفرصًا جديدة. كما تسعى للاستفادة من مزايا التكنولوجيا الحالية لأقصى درجة وتطويعها لبناء منصة رقمية متكاملة بما يتناسب مع احتياجات العصر الحالي لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي تمكن مختلف العملاء من البنوك، والمؤسسات، والتجار، والأفراد، وشركات التكنولوجيا المالية أيضًا.