«تاليس» تعالج مسألة الشمولية من خلال بطاقة المدفوعات الصوتية

قدمت شركة تاليس المتخصصة في الحلول التكنولوجية والرقمية بطاقات مدفوعات رقمية، للفئات ذوي الهمم، ترتكز على الموجات الصوتية لمساعدة ذوي الهمم على قضاء احتياجاتهم.

تعدّ معظم الخدمات المصرفية التي تحصل اليوم غير مكيّفة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. تشير الإرقام إلى أن 90 في المائة من الأشخاص ضعفاء البصر تعرّضوا مرة على الأقل في حياتهم للاحتيال أو واجهوا خطأ في إحدى نقاط البيع. دفعت هذه الإحصائيات شركة “تاليس” لتطوير حل يوفر الثقة والاستقلالية للأشخاص ضعفاء البصر في تجارب الدفع اليومية لديهم. وقد أصبح هذا الابتكار الفريد من نوعه الذي يعدد بالصوت كل خطوة من المعاملة، معتمداً حالياً من قبل “فيزا” و”ماستركارد”.

ثمة التزام عالمي بتعزيز التنوع والإدماج لتهيئة بيئة أفضل للجميع. بالتعاون مع شريكها “هاندسوم”، قررت “تاليس” استخدام ابتكارها لتوفير حلول شاملة في مجال المدفوعات. وللاستفادة من هذه الحلول، كل ما ينبغي على مستخدمي بطاقة المدفوعات الصوتية القيام به هو تثبيت تطبيق على هواتفهم الجوالة، وهو مقترن بشكل فريد ببطاقتهم. في كل مرة يجرون فيها عملية دفع، يقوم تطبيق الجوال بذكر قيمة المعاملة بالصوت قبل السماح للمستخدمين بالمصادقة على صحة المعلومات من خلال إدخال رمزهم السري.

تجدر الإشارة إلى أن بطاقة المدفوعات الصوتية من “تاليس” تعمل بمثابة جهاز متصل يحصل على المبلغ من محطة نقطة البيع ويوصله إلى تطبيق الهاتف الجوال عبر تقنية البلوتوث. يمكن للعميل بعد ذلك سماع المعلومات إما من خلال مكبر صوت الهاتف أو من خلال سماعات الأذن. سيتمّ تسويق هذا الحل الفريد من نوعه في وقت قريب من قبل العديد من المصارف، التي أصبحت على اقتناع بفائدته.

وقال برتراند نوبف، نائب الرئيس لشؤون الخدمات المصرفية وخدمات الدفع لدى “تاليس” في هذا الصدد: “تدرك شركة ’تاليس‘ بقدرة الابتكار على حل الكثير من المشاكل. ولهذا السبب وبدعم من ’هاندسوم‘ واستناداً إلى خبرة ’تاليس‘ الرئيسية في تطوير حلول دفع آمنة ومريحة، قررنا التعامل مع المخاوف التي يواجهها المكفوفون وضعاف البصر ومعالجتها. ومنذ ذلك الوقت، يبدو أن الحل قد أثبت فائدته في معالجة الهموم المرتبطة بالإعاقات الأخرى. نعرب عموماً عن سعادتنا برؤية ابتكاراتنا تساهم في بناء حلول دفع أكثر استدامة ومسؤولية”.

تُعتبر “هاندسوم” شركة تكنولوجيا مالية فرنسية، متخصصة في مجال الحلول الشاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.